  • BIST 1.092
  • Altın 467,170
  • Dolar 7,0660
  • Euro 8,3921
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 20 °C
»

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan sahte Kovid-19 içerikleriyle ilgili paylaşım

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Kovid-19 salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirlerin resmi kanallardan duyurulduğunu bildirdi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan sahte Kovid-19 içerikleriyle ilgili paylaşım

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter hesabından, "sahte içerik" görselini paylaşarak vatandaşların kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar etmemesi gerektiğini belirtti. 

İsmail Çataklı şu ifadeleri kullandı:

"Kovid-19 salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirler bugüne kadar resmi kanallarla duyurulmuştur. Bundan sonraki süreçte de olası alınacak tedbirler yine resmi kanallar vasıtasıyla duyurulacaktır. Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar edilmemesi rica olunur." 
 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altın fiyatları yine yükselişte!06 Ağustos 2020 Perşembe 09:09
  • Kovid-19 karantinasında kadınlar erkeklerin 4 katı ücretsiz iş yaptı06 Ağustos 2020 Perşembe 08:59
  • İletişim Başkanı Altun: Lübnanlı kardeşlerimizin yanındayız06 Ağustos 2020 Perşembe 08:58
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiroşima, ‘yanlışı tekrar etmeme’ kararlılığımızın nişanesi olmalı06 Ağustos 2020 Perşembe 08:57
  • Konya İl Sağlık Müdürlüğünden Kovid-19'la ilgili iddialara yönelik açıklama06 Ağustos 2020 Perşembe 08:56
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar06 Ağustos 2020 Perşembe 08:55
  • Dışişleri Bakanlığından Yemen'deki selde hayatını kaybedenler için taziye mesajı06 Ağustos 2020 Perşembe 08:54
  • Türkiye’den Lübnan’a yardım eli uzandı06 Ağustos 2020 Perşembe 08:53
  • Tartıştığı iş arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü06 Ağustos 2020 Perşembe 06:38
  • Tartıştığı babasına öldüren şüpheli tutuklandı06 Ağustos 2020 Perşembe 06:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti