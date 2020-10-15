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İçişleri Bakanı Soylu: 21. yüzyılın gelişmiş medeniyetleri Orta Doğu'da teröre senaristlik ve rejisörlük yapmaktadır

İçişleri Bakanı Soylu, "21. yüzyılın gelişmiş medeniyetleri ne yazık ki Orta Doğu'da istikrarsızlığa ve teröre senaristlik ve rejisörlük yapmaktadır." dedi.
İçişleri Bakanı Soylu: 21. yüzyılın gelişmiş medeniyetleri Orta Doğu'da teröre senaristlik ve rejisörlük yapmaktadır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "21. yüzyılın gelişmiş medeniyetleri ne yazık ki Orta Doğu'da istikrarsızlığa ve teröre senaristlik ve rejisörlük yapmaktadır." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "DEAŞ-PKK ve bunların uzantılarına karşı kurduğumuz saha baskısı, içerde terörle mücadelemiz, güvenliğimizin esas itibarıyla sınırlarımızın ötesinde başladığını net şekilde ortaya koymuştur. Bunu 'Türkiye'nin orada ne işi var?' diye düşünenlere anlatıyorum. Libya'ya gidiyoruz, 'Libya'da ne işin var? Suriye'de ne işin var? Doğu Akdeniz'de ne işin var? Irak'ta ne işin var?' Keşke bir işimiz olmasaydı." diye konuştu.

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