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İçişleri Bakanı Soylu: 917 personelimiz sürekli olarak arama kurtarma çalışmalarına devam ediyorlar

Bakan Soylu, "917 personelimiz, 6 kadavra köpeğimiz, helikopterlerimiz, uçaklarımız, botlarımız, gemilerimiz denizden, derelerden, karadan sürekli olarak arama kurtarma çalışmalarına devam ediyorlar." dedi.
İçişleri Bakanı Soylu: 917 personelimiz sürekli olarak arama kurtarma çalışmalarına devam ediyorlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'daki selde kaybolan vatandaşları arama çalışmalarına ilişkin, "917 personelimiz, 6 kadavra köpeğimiz, helikopterlerimiz, uçaklarımız, Sahil Güvenlik botlarımız, gemilerimiz denizden, derelerden, karadan sürekli olarak arama kurtarma çalışmalarına devam ediyorlar. Şu anda 2'si jandarma personelimiz olmak üzere 7 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor."  ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu, Dereli ilçesindeki çalışmalara ilişkin, şöyle konuştu.

"Rüsubatın büyük bölümü, yüzde 99'u alındı. Yollar eski haline döndürülmeye çalışılıyor."

Bakan Soylu, selde kapanan 118 köy yolundan 109'u açıldığını belirterek, 9'unun da açılma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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