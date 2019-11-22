İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: İşte DEAŞ’lı o bombacı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk güvenlik elemanlarının Azez’de yakaladığı teröristin DEAŞ’ın ‘baş bombacısı’ ‘Ebu Cihad El Din El Nasır Ubeyde’ kod adlı Yusuf Huba olduğunu açıkladı.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre İçişleri Bakanı Soylu, çeşitli ülkelerdeki 20 saldırının faili olarak aranan Huba’nın ayrıca DEAŞ’ın tüm dünyada canlı bomba ve bomba eğitiminden sorumlu elebaşısı olduğunu söyledi.

RUSYA VE ALMANYA’DA TALİMATI VEREN KİŞİ

“(Türkiye tarafından Suriye Azez’de yakalanan DEAŞ elebaşı Ebu Cihad El Din El Nasır Ubeyde kod adlı Yusuf Huba) DEAŞ’ın etkin bir ismi. Bu adamın bomba yapma özelliği var, bombalı eğitim verme. Kendini patlatacak olanlar yani canlı bombalarla irtibat kuran kişi. Rusya’daki 2018 yılındaki bombalı saldırı, Almanya’nın Hamburg kentinde alışveriş merkezindeki saldırıyı planlayan, talimatı veren bu kişi. Tüm dünyadaki DEAŞ eylemcilerini internet ortamında ve yüz yüze askeri eğitim, bombalı araç hazırlama, canlı bomba hazırlama, zehirle suikast konusunda eğiten biri. Canlı bomba eylemi yapacak teröristleri eğiten, onlarca eylemin talimatı veren biri. Dünyanın farklı bölgelerinde 20 bombalı saldırının talimatını veren kişi. DEAŞ organizasyonu içinde üst düzey yönetici konumunda. Şu an Suriye’de kontrolümüzde olan bir bölgede sorgusu devam ediyor.

FERHAT ABDİ ŞAHİN İLE KANDİL ARASINDA ÇEKİŞME

Kandil ile Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Kobani kod adlı PKK/YPG’li terörist) arasında çekişme var. Kandil’in Selahattin’e (Demirtaş) yönelik bir koruması var. Kandil’in Apo noktasında bir iç çatışması var. Suriye’de yapılan tüm operasyonlarda Ferhat Abdi Şahin, ABD ile görüştüğü için ona karşı duruşları var. ABD Şahin’i legalleştirmeye çalışıyor, Kandil ve HDP ise hiç sahiplenmiyor, enteresan bir durum. Uluslararası legalleştirilmeye çalışılan bir adamın üzerine atlamaları lazım ama sahiplenmiyorlar. Benim okumam bu. Afrin’de (Zeytin Dalı harekâtında) Ferhat Abdi Şahin’i zor durumda bırakmak için Kandil unsurlarını hemen çekti, oradaki başarısızlığı Abdi’nin üzerine yıkıp YPG’yi yönetemediği, hem örgüt içinde hem de onların kamuoyunda böyle bir değerlendirmeyi ortaya koymaya çalıştılar. Bu iç çekişme ve çatışmanın ortasında Selahattin Demirtaş, Apo ve onun türevleri söz konusu. İlk kez bir terör örgütünün (PYD/YPG), bir devletin kontrolüne girdiğini görüyoruz. ABD tarafından kontrol ediliyor. (Ferhat Abdi Şahin’in yerine birini hazırlıyorlar mı?) Kandil’in yatırım yaptığı kişi Selahattin Demirtaş. Demirtaş’ı hazırlıyorlar.

FEYMAN HÜSEYİN TÜRKİYE SORUMLUSU

Normal şartlarda Suriye’yi daha iyi bilen kişi kim; Feyman Hüseyin. Peki Kandil Feyman Hüseyin’i nereye çekti? Türkiye sorumlusu yaptı. Oysa Türkiye’yi bilmez. Türkiye içinde PKK’da lider kadro kalmadı. Güçlü saha sorumluları vardı, tamamı öldürüldü, onlar gitti. Feyman Hüseyin ile birlikte Fehim Atalay’ı Türkiye’den sorumlu yaptılar. İçeriye kimi gönderiyorsa öldürülüyor. PKK, her yıl 450-500 arasında teröristi Türkiye’ye aktarıyordu. Önlemler ve operasyonlarla bu yıl 240 teröristi ancak aktarabildiler. Türkiye’ye artık terörist gönderemiyorlar, bir yıldır Amanos ve Karadeniz’e adam aktaramıyorlar. En son Karadeniz’e 3 kişiyi aktarmaya çalıştılar, öldürüldü. Türkiye’deki teröristler büyük bir buhran içindeler. Telsizden konuşamıyorlar, hareket edemiyorlar. Şu an çocuğu örgütte olan 5 bin 183 aileyle görüşüyoruz. Son 3 yılda 568 örgüt mensubu bu şekilde ikna edilerek teslim oldu.

(Rabia Naz eyleminde üç öğrencinin gözaltına alınma görüntüsü) Gözaltına alınma şekli tartışılabilir. Polis orantısız güç kullanmış olabilir. Bu noktada sürekli eğitimler veriyoruz, uyarılar yapıyoruz. Ancak terör örgütleri bir gün kadın cinayetleri bir gün Rabia Naz diyerek böyle eylemler yapıp kendilerine legal alan açmaya çalışıyorlar. Bunlara da müsaade etmeyiz.”

DAHLAN’IN BAŞINA 4 MİLYON LİRA

15 Temmuz darbe girişiminde aracılıkla suçlanan, son olarak Fetullah Gülen ile röportaj yapan Mısır kanalının sahibi olarak Türkiye’de gündeme gelen Filistinli Muhammed Dahlan, Türkiye tarafından kırmızı listeye alınıyor. Dahlan, başına 4 milyon lira para ödülü konularak İçişleri Bakanlığı’nın “aranan teröristler listesinin” Kırmızı Kategorisi’ne konulacak. Bakan Soylu, “Dahlan ile ilgili bir çalışma yapıyoruz, kırmızı listeye giriyor” dedi.

IRAK Askeri İstihbarat Başkanı Korgeneral Saad el-Allak, aralarında DEAŞ’ın ‘en usta’ iki bombacısının da bulunduğu dokuz üyesinin Türkiye’ye kaçtığını, bunların dosyalarının Türk güvenlik birimlerine verildiğini açıklamıştı. Irak’ın Türkiye’ye ilettiği DEAŞ’ın 9 ismi ile ilgili yapılan istihbarat çalışmasında 4’ünün Türkiye’de tutuklandığı belirlendi. Diğer 5 isimle ilgili istihbarat çalışması sürerken belirlenen 4 isim hakkındaki bilgiler şöyle:

Abdullah Fathı: Fırat Kalkanı harekâtı bölgesinde 2019’da yakalanarak gözaltına alındığı ve tutuklandığı, bir ay önce tutuklu olduğu cezaevinden serbest bırakıldığı, ancak üzerinden çıkan dijital materyaller/belgelerin incelenmesi neticesinde suç unsuruna rastlanılması üzerine 28 Ekim 2019 tarihinde Azez TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince tekrar gözaltına alınıp 3 Kasım 2019’da Azez Mahkemesi’nce tutuklandığı belirlendi.

Hayrullah Abdullah Fethi: Bolu’da tespit edilen kişinin, DEAŞ terör örgütü içerisinde İdlib’de faaliyet gösterdiği şeklinde hakkında bilgiler bulunan Musab Eşşavi kod adlı Murad Ali Mohammed olduğu; 2019’da Bolu Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındığı ve 20 Eylül 2019 tarihi itibariyle Gaziantep H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu olduğu belirlendi.

Ebu Yusuf kod adlı Sarmad Abdulkareem Yaseen: Samsun/İlkadım Hançerli Mahallesi’nde ikamet ettiği, 30 Eylül 2019 günü gerçekleştirilen operasyonda, yakalanarak gözaltına alınıp 1 Kasım’da sevk edildiği mahkemede tutuklanarak Samsun T Tipi Cezaevi’ne konulduğu...

Evmen Sakir Reşid El-Timimi: İyheb Elani olabileceği değerlendirilerek 17 Eylül 2019 tarihinde (söz konusu bilgiler intikal etmeden önce) Karabük’te gözaltına alındığı, deport edilmek üzere ilgili makamlara teslim edildiği...

VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILMASI İMZAYA KALDI

BAKAN Soylu FETÖ konusunda da şu bilgileri verdi: “FETÖ konusunda bizim için en büyük tehdit Türkiye içinde değil dışarıdadır. ABD ve Avrupa, İsrail, FETÖ’yü koruma pozisyonlarını devam ettirmekteler. İnterpol hâlâ FETÖ’nün Kırmızı Bülten’le aranmasına müsaade etmemektedir. İlk günden itibaren engelledi. Kırmızı Bülten çıkarılması için İnterpol’e 464 şahıs (FETÖ’cü) bildirdik, 464 şahsı da reddetti. Gerekçeleri ise FETÖ’nün 15 Temmuz’daki hain darbe girişimini, askeri terör darbesi olarak görmüyor, askeri darbe olarak görüyor. (Fetullah Gülen’in Türk vatandaşlığından çıkarılması) Vatandaşlıktan çıkarılması için 229 kişilik liste vardı. Bu kişilerden 18’i ya teslim oldu ya yakalandı ya da tutuklandı. Kalan 211 kişinin (Gülen dahil) işlemi tamamlanıp Cumhurbaşkanlığı makamına sunulacak. İmzalandıktan sonra vatandaşlıktan çıkarılma işlemi tamamlanmış olacak. Vatandaşlıktan çıkartsak da iadesini isteyip yargılayabiliyoruz. Bunun önünde engel yok. Böyle bir teröristin Türkiye vatandaşı olmasından haz etmediğimiz, milletimiz istemediği için vatandaşlıktan çıkarılıyor.”