  • BIST 1.079
  • Altın 471,279
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,8014
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 29 °C
SON DAKİKACANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
»

İçişleri Bakanı Soylu: DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri, önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı

İçişleri Bakanı Soylu, DEAŞ'ın sözde Türkiye emirinin, önemli planlarla yakalandığını ve tutuklandığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Soylu: DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri, önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, emniyet teşkilatına tebrik ve teşekkürlerini bildirerek, "DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri, önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı." bilgisini verdi.soylu-twt-010.jpg

Terör örgütü DEAŞ'ın yakalanan sözde Türkiye emirinin Mahmut Özden olduğunu belirten Soylu, evinde ve diğer yerlerde yapılan aramalarda dijital materyallere ve bilgisayarlara el konulduğu söyledi.

İçişleri Bakanı Soylu, "Elde edilen bilgilere göre gerek Irak ve Suriye'den sürekli talimatlar aldığı, 10-12 kişilik gruplar oluşturmak suretiyle Türkiye'de eylemler ve hareketlilik ortaya koyacağı belirlendi." ifadesini kullandı.

Soylu, "Operasyon devam ediyor. Şu anda onunla bağlantılı elimizde sorguları devam eden DEAŞ mensupları söz konusu." dedi.

İstanbul’da sansasyonel eylem için keşifte bulunduğu belirlenen DEAŞ üyesine talimat vermiş
Tutuklanan terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in, geçen hafta İstanbul'da sansasyonel eylem gerçekleştirmek için keşifte bulunduğu belirlenerek tutuklanan DEAŞ üyesine talimat veren kişi olduğu tespit edildi.

İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adana'da düzenlenen operasyonda DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden yakalandı. 

İstanbul'a getirilerek sorgulanan şüpheli Mahmut Özden çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüpheli Mahmut Özden'in, geçen hafta İstanbul'da sansasyonel eylem gerçekleştirmek için keşifte bulunduğu belirlenerek tutuklanan DEAŞ üyesine talimat veren kişi olduğu tespit edildi.

Polis, konuyla ilgili soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. 

 

İlgili haber:

Eylem hazırlığındayken yakalanan terörist Mahmut Özden kimdir, nereli?

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eylem hazırlığındayken yakalanan Mahmut Özden kimdir, nereli?01 Eylül 2020 Salı 11:03
  • İçişleri Bakanı Soylu: DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri, önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı01 Eylül 2020 Salı 10:38
  • PKK/KCK adına siber saldırılarla örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen 21 kişi hakkında gözaltı kararı01 Eylül 2020 Salı 10:08
  • Bakan Selçuk: Ağustos'a ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Eylül'de başlayacak01 Eylül 2020 Salı 10:08
  • EGM: Sosyal medyada bir hemşireye hakarette bulunan kişi gözaltına alındı 01 Eylül 2020 Salı 09:56
  • HSK Başkanvekili Yılmaz: Yargı görevlilerinin mutlak tarafsız kişiler olması toplumun huzuru ve güveni için şart01 Eylül 2020 Salı 09:55
  • Afrika'da son 24 saatte 6 bin 941 Kovid-19 vakası tespit edildi01 Eylül 2020 Salı 09:33
  • Samsun'da, kadınların bıçaklı kavgasında 2 kişi yaralandı01 Eylül 2020 Salı 09:26
  • Türkiye ve dünya gündemi01 Eylül 2020 Salı 09:14
  • Başkentte narkotik timleri uyuşturucu satıcılarının korkulu rüyası oldu01 Eylül 2020 Salı 09:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti