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İçişleri Bakanı Soylu: Enkaz altından 45 vatandaş kurtarıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'daki depremin ardından enkaz altında kalan 45 vatandaşın kurtarıldığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Soylu: Enkaz altından 45 vatandaş kurtarıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'daki depremin ardından enkaz altında kalan 45 vatandaşın kurtarıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ Valiliği’nde basın toplantısı düzenliyor.

Bakan Soylu, "4 büyüklüğünün üzerinde 20 artçı deprem meydana geldi. O saatten bu saate kadar 678 artçı deprem meydana geldi. Artçı depremler devam ediyor." dedi.

Soylu, "Artçı depremler devam ettikçe vatandaşımızın endişe duyması normaldir, bu konudaki ihtiyaçların giderilmesi de bizim temel görevimizdir." diye konuştu.

"6 bin 455 çadır kuruldu"

İçişleri Bakanı Soylu, "Bölgeye şu ana kadar 10 binin üzerinde çadır sevk ettik. 6 bin 455 çadırın da kurulumunu hem Malatya hem de Elazığ'da sağladık." dedi.

Deprem bölgesine iletilmek istenen yardımlarla ilgili Soylu, "Türkiye'den şöyle bir talebimiz var; AFAD yönlendirmeyi yapmadan kimse Malatya ve Elazığ'a kendi başına bir şey göndermesin." ifadelerini kullandı.

"Hasarlı, az hasarlı bütün binalar taranacak"

Soylu, "Elazığ'ın içerisinde, Pötürge, Sivrice, Doğanyol ve Maden'de hasarlı, az hasarlı bütün binalar, Bakanlığımız tarafından taranacaktır. " dedi.

"Evi sağlam olmayana kira yardımını hemen vereceğiz"

Elazığ'daki depremde evleri kullanılacak durumda olmayanlarla ilgili Bakan Soylu, "Evi sağlam olmayana kira yardımını hemen vereceğiz." açıklaması yaptı.

"Nakit yardımlar yarın sabah itibariyle verilecek"

İçişleri Bakanı Soylu, "Depremden etkilenen, yaralanan, hayatını kaybeden ve maddi hasarlı olarak dışarıda kalan ailelere direkt olarak aile başı verilecek nakit yardımı yarın sabah itibariyle kaymakamlıklarımız marifetiyle valiliklerimiz koordinasyonunda sağlanacaktır." dedi.

Sağlık Bakanı Koca: Yaralı sayısı 104'e kadar düştü

Deprem bölgesiyle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastanelerimizde tedavileri devam eden yaralılarımızın sayısı 104'e kadar düştü." açıklaması yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 31 yıkık, 249 ağır hasarlı bina tespit ettik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Elazığ merkez ve Sivrice ilçesinde 31 yıkık, 249 ağır hasarlı, 56 orta hasarlı 349 da az hasarlı bina tespit ettik." diye konuştu.

Bakan Kurum, "Depremden etkilenen 58 yerel yönetimden 52'sindeki altyapı tesislerinde herhangi bir zarar söz konusu değildir." dedi.

Kurum, "500'ü aşkın ekiple sahada çalışmalarımızı başlattık. Elazığ ve Malatya'da hasar tespit çalışmalarını süratle yürütüyoruz." açıklaması yaptı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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