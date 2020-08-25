  • BIST 1.109
  • Altın 457,411
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,7140
  • Ankara 33 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 30 °C
»

İçişleri Bakanı Soylu: Giresun'daki selde şu ana kadar 8 vatandaşımız hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Soylu, "8 vatandaşımız, 3'ü jandarma olmak üzere selden etkilenerek hayatını kaybetti, 7 vatandaşımızın da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor." dedi.
İçişleri Bakanı Soylu: Giresun'daki selde şu ana kadar 8 vatandaşımız hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tirebolu-Doğankent yolunun 12. kilometresinde jandarma aracının sele kapıldığı bölgedeki incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kaybolan 6 kişiden 3'ünün bulunduğunu, diğer 3 kişinin arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Aileler ile olay yerinde bir araya geldiklerini ifade eden Soylu, ailelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Soylu, JAK, AKUT, polis, sahil güvenlikten oluşan 128 arama kurtarma personelinin çalışmaya devam ettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AFAD Başkanımız, Ankara İl AFAD Müdürümüz, arama kurtarma ekibinin başında, beş ayrı sektöre böldüler. Bazı yerler zor oralara yönelik yeni bir arama kurtarma çalışması da gerçekleştiriliyor ve şunu ifade edeyim inşallah en yakın zamanda buluruz. Ailelerin durumunu da anlayabiliyorum. Ateş düştüğü yeri yakıyor, bunu da bilmek gerekir. Onun için arkadaşlarımız da hem onları teskin etmeye, acılarına ortak olmaya çalışıyoruz hem de işimizi yapmaya çalışıyoruz."

soylu2-004.jpg

Diğer arama ve kurtarma bölgelerine de intikal edeceğini dile getiren Soylu, "Dün bakan yardımcımız hepsini gezmiş, bugün ben de geziyorum, biraz sonra Ulaştırma Bakanımız da buraya gelecek. Muhakkak ki biz elimizden geleni yapıyoruz ama gözü gösteren de aklı oraya sevk eden de Allah'tır ona da duacıyız." diye konuştu.

Süleyman Soylu, şunları aktardı:

"Şu ana kadar 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 7 vatandaşımızı da arıyoruz ve bunlardan 3'ü jandarma personelimiz, şehit oldular, diğerlerini de inşallah 7 vatandaşımızı da en kısa zamanda bulmayı ümit ediyoruz. Tüm ekiplerimiz, ekip sayılarımızı çok artırdık, havadan karadan denizden her yerden sahil güvenlik ekiplerimiz de denizde çalışıyorlar. Bulabileceğimizi ümit ediyoruz inşallah."

soylu3-002.jpg

Kayıp kişilerin ailelerine sabır dileyen Soylu, "Hakikaten zor bir durum, bizden bir tek evlatlarının bulunmasını istiyorlar, inşallah elden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.

Soylu, bir gazetecinin "7 kayıp dediniz ama bir vatandaşın bulunduğuna dair bilgi geldi." sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Daha önce, şunu düzeltmek isterim, dün düzelttim, daha önce selden hayatını kaybetmeyen bir vatandaşımızın da bilgisi de eklenerek rakamlar söylendi ama biz onun selden aynı zamanda oldu doğru, ama selden etkilenmediği için onu selden etkilenenlerin sayısı olarak 8 olarak devam ettiriyoruz. Dün de 7 söyledim zaten, dün de 8'di, onun için öyle bir düzeltmeyi dün yaptık, bugün de yapma ihtiyacı duyuyorum. 8 vatandaşımız, 3'ü jandarma olmak üzere selden etkilenerek hayatını kaybetti, 7 vatandaşımızın da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erbaş, Giresun'da konuştu: İbret almalıyız25 Ağustos 2020 Salı 14:52
  • Bakan Albayrak: Fatih gemimiz de yeni bir çağın başlangıcı olacak25 Ağustos 2020 Salı 14:26
  • İçişleri Bakanı Soylu: Giresun'daki selde şu ana kadar 8 vatandaşımız hayatını kaybetti25 Ağustos 2020 Salı 14:12
  • Konya'da 2 bin yıllık baraj bendi bulundu25 Ağustos 2020 Salı 14:10
  • Lice kırsalında 4 milyon 623 bin 280 kök Hint keneviri ve 800 kilogram esrar ele geçirildi25 Ağustos 2020 Salı 14:08
  • FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanması davasında 24 sanık için karar25 Ağustos 2020 Salı 13:53
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Allah'tan gelene karşı boynumuz kıldan incedir ama tedbirlerimizi almalıyız25 Ağustos 2020 Salı 13:21
  • Zeytinburnu'nda metrobüs alev alev yandı25 Ağustos 2020 Salı 13:19
  • MSB: İdlib'deki 26'ncı Birleşik Kara Devriyesi esnasında patlama meydana geldi25 Ağustos 2020 Salı 13:12
  • Ankara ve İzmir'de okul servis ücretleri belli oldu25 Ağustos 2020 Salı 13:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti