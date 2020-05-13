  • BIST 99.649
  • Altın 382,958
  • Dolar 6,9920
  • Euro 7,5853
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 22 °C
»

İçişleri Bakanı Soylu: Gürbulak yolunda sivilleri katleden teröristlerden ikisi daha etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Gürbulak yolunda masum sivilleri katleden teröristlerden ikisi daha az önce etkisiz hale getirildi." dedi.
İçişleri Bakanı Soylu: Gürbulak yolunda sivilleri katleden teröristlerden ikisi daha etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gürbulak yolunda masum sivilleri katleden teröristlerden ikisinin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Gürbulak yolunda masum sivilleri katleden teröristlerin üçünün geçen hafta etkisiz hale getirildiğini anımsatarak, "Biraz önce ikisi daha etkisiz hale getirildi. Doğubeyazıt Hallaç bölgesindeki bu melunlar sivil katliamın bedelini ödüyorlar." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamayla da teröristlerin Ağrı Dağı bölgesinde, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait İHA tarafından tespit edildiği ve hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.

Bölgede, jandarma ve polis özel harekat birliklerince operasyonların devam ettiği kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de yayımlandı13 Mayıs 2020 Çarşamba 09:37
  • Türkiye ve dünya gündemi13 Mayıs 2020 Çarşamba 09:36
  • Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi13 Mayıs 2020 Çarşamba 09:36
  • Her gece Amasya'yı foşur foşur yıkıyorlar13 Mayıs 2020 Çarşamba 09:34
  • Rekabet Kurulu'ndan 'maske fiyatları' soruşturması13 Mayıs 2020 Çarşamba 09:34
  • Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de13 Mayıs 2020 Çarşamba 09:30
  • İçişleri Bakanı Soylu: Gürbulak yolunda sivilleri katleden teröristlerden ikisi daha etkisiz hale getirildi13 Mayıs 2020 Çarşamba 09:14
  • ABD Kongresi'ne sunulan F-35 raporunda Türkiye detayı13 Mayıs 2020 Çarşamba 09:13
  • FBI 'yanlışlıkla' 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini açıkladı13 Mayıs 2020 Çarşamba 09:12
  • Libya ordusu hava unsurları, Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne 3 saldırı düzenledi13 Mayıs 2020 Çarşamba 09:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti