  • BIST 93.875
  • Altın 281,248
  • Dolar 5,8908
  • Euro 6,5082
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 16 °C
»

İçişleri Bakanı Soylu: İlk yaptırımdan sonra mal bildirimimde herhangi bir değişiklik yok

İçişleri Bakanı Soylu, ABD'nin 3 bakana yönelik yaptırım kararına ilişkin, "İlk yaptırımdan sonra mal bildirimimde herhangi bir değişiklik yoktur. Arz ederim." dedi.
İçişleri Bakanı Soylu: İlk yaptırımdan sonra mal bildirimimde herhangi bir değişiklik yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cibuti İçişleri Bakanı Moumin Ahmed Cheick ve beraberindeki heyeti kabul etti.

İçişleri Bakanlığındaki kabulün ardından basın mensuplarının, ABD'nin, kendisinin de aralarında bulunduğu Türk bakanlara yaptırım kararıyla ilgili sorusunu yanıtladı. Soylu, "İlk yaptırımdan sonra mal bildirimimde herhangi bir değişiklik yoktur. Arz ederim." karşılığını verdi.

ABD'nin yaptırım kararı

ABD Hazine Bakanlığı, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Suriye'ye yönelik operasyonuna ilişkin yaptırım kararlarını duyurmuştu.

Bakanlık açıklamasında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yaptırım listesine alındığı bildirilmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Barış Pınarı Harekatı’nda bugüne kadar 637 terörist etkisiz hale getirildi16 Ekim 2019 Çarşamba 09:05
  • PKK Türkmen köylerine çöktü16 Ekim 2019 Çarşamba 09:00
  • Elektrik Kesintisi 16 Ekim 2019 Ankara - Başkent EDAŞ16 Ekim 2019 Çarşamba 08:27
  • Su Kesintisi 16 Ekim 2019 Ankara - ASKİ16 Ekim 2019 Çarşamba 08:26
  • Türkiye'den ABD'nin yaptırım tehdidine cevap!15 Ekim 2019 Salı 19:48
  • YPG/PKK yine sivillere saldırdı: 6 şehit 15 yaralı15 Ekim 2019 Salı 19:33
  • Göç İdaresinden İstanbul'da ikamet izni olmayan Suriyelilere uyarı15 Ekim 2019 Salı 19:30
  • UEFA'dan 'asker selamı' soruşturması15 Ekim 2019 Salı 19:23
  • Barış Pınarı Harekatı'nda 611 YPG/PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi15 Ekim 2019 Salı 16:56
  • PKK ve DEAŞ'a ağır darbe15 Ekim 2019 Salı 16:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti