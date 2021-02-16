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İçişleri Bakanı Soylu: Kimlerin bu ailelerimizi nasıl istismar etmeye çalıştıklarını söyleyeceğim

İçişleri Bakanı Soylu, "Bu ailelere sadece bir vatandaş muamelesi yapmadık. Ama kimlerin nasıl görüştüğünü, bu ailelerimizi nasıl istismar etmeye çalıştıklarını, nasıl PKK'ya yönelik yeni bir alan açmak için çaba sarf ettiklerini söyleyeceğim." dedi.
İçişleri Bakanı Soylu: Kimlerin bu ailelerimizi nasıl istismar etmeye çalıştıklarını söyleyeceğim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz, bu ailelere sadece bir vatandaş muamelesi yapmadık, Allah şahittir, evlat olduk. Her üç ayda bir görüştük. Ama kimlerin nasıl görüştüğünü, bu ailelerimizi nasıl istismar etmeye çalıştıklarını, nasıl PKK'ya yönelik yeni bir alan açmak için çaba sarf ettiklerini söyleyeceğim." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu şunları söyledi:

"Terör örgütünden merhamet, vicdan bekleyen vicdansızdır. Terör örgütünden ahlak bekleyen ahmaktır. Terör örgütünden hukuk bekleyen, 'Acaba bir şey olur mu?' diye ona yasalanan hain oğlu haindir. Derdimiz ne bizim Gara'da? Niçin Hakurk, niçin Haftanin, niçin buralara giriyoruz? 2019 yılında terör örgütünün yaptığı tacizlerin yüzde 70'i o bölgelerden bize geldi. 1984'ten bu yana terör örgütü, 6 bin 21 sivil katliam gerçekleştirdi.O İHD denilen canı çıkasıcası dernek, bir tanesi için bir laf söyledi mi? PKK, ailelerimize karşı zafer kazanamayacak, ailelerimiz onları yenecek."

"Ailelere telefon açtılar"
"Bu operasyonda, ilk tezvirat şu oldu, bu evlatlarımız ayın 10'unda şehit oldu." diyen İçişleri Bakanı Soylu, "Ailelere telefon açtılar, Belçika numaralı bir telefondan dediler ki; 'Bombalıyorlar çıkın deyin ki, Türk Silahlı Kuvvetleri burayı bombalamasın'. Çocuklarımız şehadete kavuştuktan sonra, onları katlettikten sonra aileleri nasıl 5 yıl istismar etmişlerse, ölümlerinde de istismar etmeye çalıştılar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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