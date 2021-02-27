İçişleri Bakanı Soylu, Kırıkkale'de çocukları uyuşturucu tedavisi gören annelerle telefonda görüştü

İçişleri Bakanı Soylu, "Özellikle En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi'nin hemen hemen tüm vilayetlerimizde arkadaşlarımız tarafından sahiplenmesi beni ayrıca çok mutlu ediyor." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu bağımlılığıyla ilgili, "Bu meseleyi annelerle çözeceğimize inanıyoruz. Çünkü uyuşturucu kullanan çocukların yüzde 90'ına yakınının annesi var." dedi.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Yunus Sezer, "En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi" kapsamında, 19 yaş ve üzeri bağımlı bireylerin tedavi edilerek sosyal hayata entegrasyonlarını sağlamak için kurulan "Huzur Köy"de kalan gençlerin anneleriyle bir araya geldi.

Sezer, toplantıya katılan annelerden birini, İçişleri Bakanı Soylu ile telefonda görüntülü görüştürdü.

Soylu görüşmede, Huzur Köy Projesi'ni başlangıcından beri takip ettiğini belirterek, buranın rehabilitasyon için çok iyi olabileceği kanaatini taşıdığını söyledi.

Huzur Köy'ün örnek olacağına inandığını aktaran Bakan Soylu, "İnşallah arkadaşlarımızın ortaya koyacağı gayretle hem anneler hem aileler hem de bu musibete musallat olan çocuklar kurtulacaktır. Ona inancım tam. Özellikle En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi'nin hemen hemen tüm vilayetlerimizde arkadaşlarımız tarafından sahiplenmesi beni ayrıca çok mutlu ediyor. Veliler tarafından ve anneler tarafından sahiplenmesi de bizi ayrıca mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

"Bu meseleyi annelerle çözeceğimize inanıyoruz." diyen Soylu, şöyle devam etti:

"Çünkü uyuşturucu kullanan çocukların yüzde 90'ına yakınının annesi var. Genelde toplumda uyuşturucu bağımlısı çocukların anneden babadan ayrı ve birtakım problemler yaşadıkları için bu meselelere girdikleri gibi bir bilgi var. Ama yüzde 90'ına yakınının annesi var.

Eğer biz annelerle bu farkındalığı birlikte paylaşabilirsek, onların karşı karşıya kaldığı sorunları, sıkıntıları beraber aşabilme kabiliyetine sahip olabilirsek, onları meselenin başında çocuklarının bu illete bulaştığını anlayabilecek bir duruma getirebilirsek, zannediyorum ki bir taraftan sizin gayretiniz, bir taraftan valiliklerimiz, emniyetimiz, Sağlık Bakanlığımız, diğer taraftan Yeşilay'ımız hep birlikte el ele verip bu meselenin üzerinden geleceğimizi düşünüyorum. Huzur Köy gibi köyler bizim açımızdan fevkalade önemli. Çok iyi bir adım oldu."

Soylu'ya, Huzur Köy Projesi ile ilgili bilgi veren Vali Sezer de 80 dönümlük alanda 40 yataklı kompleks kurduklarını dile getirerek, burada seraların, çalışma ofislerinin, atölyelerin ve spor alanlarının olduğunu kaydetti.