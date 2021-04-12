  • BIST 1.386
  • Altın 457,198
  • Dolar 8,1543
  • Euro 9,7130
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 8 °C
»

İçişleri Bakanı Soylu, Libyalı mevkidaşıyla görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Libya İçişleri Bakanı Halid et-Ticani Mazin bir araya geldi.
İçişleri Bakanı Soylu, Libyalı mevkidaşıyla görüştü

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin başkanlığındaki heyette yer alan İçişleri Bakanı Mazin, Soylu'yu Bakanlık'taki makamında ziyaret etti.

Soylu'nun Bakanlık girişinde karşıladığı Mazin, daha sonra Bakanlık Şeref Defteri'ni imzaladı.

Mazin ile makamında görüşen Soylu, yaptığı konuşmada, Libyalı mevkidaşını Türkiye'de görmekten mutluluk duyduğunu belirterek yeni görevinde başarı diledi.

Yarın başlayacak ramazan dolayısıyla tebriklerini ileten Soylu, Libya ile coğrafi, tarihi, kültürel ve dini olmak üzere birçok ortak bağlarının olduğunu söyledi.

Soylu, Libya ile kadim bir mirasa sahip olduklarını belirterek bu mirasın gereğini yerine getirmeye çalıştıklarını bildirdi.

Libya'da kurulan yeni hükümeti tebrik edip başarı dileğinde bulunan Soylu, Libyalı kardeşlerini Türkiye'de görmekten mutluluk duyduğunu kaydetti.

Soylu, çok yapıcı ve ileriye dönük adımları güçlü olan bir görüşme olacağına inandığını ifade etti.

Libya İçişleri Bakanı Mazin ise Türkiye ile Libya arasındaki dostluğun uzun yıllara dayandığını belirterek görüşmeden dolayı teşekkürlerini iletti.

Görüşmede, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tuğamiral Cengiz Fitoz de hazır bulundu.

Toplantı, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 333 şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ataması yapıldı12 Nisan 2021 Pazartesi 13:39
  • Selimiye Camisi'ndeki mukabeleler salgın tedbirleri kapsamında canlı yayınla takip edilecek12 Nisan 2021 Pazartesi 13:38
  • 4. Etnospor Forumu çevrim içi gerçekleştirildi12 Nisan 2021 Pazartesi 12:53
  • Şırnak'ta PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı12 Nisan 2021 Pazartesi 12:52
  • İstanbul’da ramazanda 3 bin 200 davulcu görev alacak12 Nisan 2021 Pazartesi 11:48
  • Kazını kümeste asılı buldu, komşusunu suçladı 12 Nisan 2021 Pazartesi 11:47
  • Diyarbakır'daki terör operasyonunda, HDP'li vekilin danışmanı dahil 11 tutuklama12 Nisan 2021 Pazartesi 11:45
  • Emniyet müdürünün hesabını 'Truva atı' virüsüyle boşalttılar12 Nisan 2021 Pazartesi 11:41
  • Türkiye Diyanet Vakfı 20 ülkede 111 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açacak12 Nisan 2021 Pazartesi 11:33
  • Maddi ve manevi hastalıklara şifa ramazan yarın başlayacak12 Nisan 2021 Pazartesi 11:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti