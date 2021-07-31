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İçişleri Bakanı Soylu, Manavgat'taki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın bölgesinde inceleme yaptı.
İçişleri Bakanı Soylu, Manavgat'taki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Yangın Yönetim Merkezine gelerek çalışmalar hakkında bilgi alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ardından yanan bölgede havadan incelemede bulundu.

Soylu, söndürme çalışmalarını izledi, devam eden yangınlarla ilgili Antalya Valisi Ersin Yazıcı'dan bilgi aldı.

Karadan da yangından etkilenen bölgelere giden Soylu, yangının etkilediği Belenobası Mahallesi'nde vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Soylu, "Sizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Cumhurbaşkanımız 'Herkesin evinin yerine ev yapılacak. Benim çiftçime en güzelini yapıp vereceksiniz.' dedi. Endişe etmeyin. En güzelini yapıp size teslim edeceğiz. Bu işler bitene kadar buradayız." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, daha sonra mahalle sakinlerinin, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuşmasını sağladı.

Telefondan mahalle sakinlerine seslenen Erdoğan, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Büyük bir felaket yaşandığını belirten Erdoğan, "3 canımız gitti maalesef. Hayvan telefatının da hepsinin tespitini yapıp yarından itibaren gidereceğiz." diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu afette mağduriyet yaşayanların hasar tespitlerinin ivedilikle yapılmakta olduğuna işaret eden Erdoğan, "Gerek ayni gerek nakdi olarak bütün destekleri vereceğiz. Bu konutları da en ideal şekliyle yapıp sahiplerine inşallah süratle teslim edeceğiz." dedi.

"Mal geri gelir ama can gelmez." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ben de yarın inşallah bölgede olacağım. Pazar günü yine inşallah bölgede olacağım. Bakan arkadaşlarım ve milletvekili arkadaşlarım orada. Devletin kademeleri orada. Hepsi tespitleri yapıyorlar. Gördüğünüz gibi çok şark kurnazları var. Yalan yanlış her şeyi söyleyenler de var. Yalan yanlışlara, uydurma haberlere asla uymayın, bu devlet her şeyi yapmaya muktedirdir. Yalan hariç. "

Mahalle sakini Fahri Oruç da "Bizi mutlu ettiniz. Bizi şereflendirdiniz. Allah razı olsun. Herkesin selamı var." karşılığını verdi.

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