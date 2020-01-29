İçişleri Bakanı Soylu: Sanki kıyamet orada kopmuş

Soylu, koordinasyon merkezinde açıklamalarda bulundu. Dün Çevrimtaş Köyü'ne gittiğini aktaran Bakan Soylu, "Orada nasıl bir hal olduğunu gördük. Sanki kıyamet orada kopmuş, orada hayvanlar vardı, telef olmuştu" ifadelerini kullandı.

koordinasyon merkezinde açıklamalarda bulundu. Dün Çevrimtaş Köyü'ne gittiğini aktaran Bakan Soylu, "Orada nasıl bir hal olduğunu gördük. Sanki kıyamet orada kopmuş, orada hayvanlar vardı, telef olmuştu" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu, Çevrimtaş Köyü ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

Özellikle dün biz Çevrimtaş'taydık, oraya da gittik, depremin merkezine. Orada nasıl bir hal olduğunu gördük. Sanki kıyamet orada kopmuş, orada hayvanlar vardı, telef olmuştu.

Orada farklı bir tabloyla karşılaştık. Depremden yaralanan bir ineğimiz vardı Nazlı. Sağ olsun jandarmamıza orada da söyledik, onun üzerine de bulunduğu yerde çünkü yerinden kalkamıyor güzel bir çadır...

Burada hepimizin ders alacağı önemli manzaralar var. Yani dağda terörle mücadele eden jandarmanın bir köpek için neler yaptığını, ama bir taraftan polisimizin, öğretmenimizin, UMKE'cilerimiz, 112'cilerimiz öyle. Burada böyle bir gönül birliği zinciri var.