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İçişleri Bakanı Soylu sınır içindeki terörist sayısını net rakam vererek duyurdu!

İçişleri Bakanı Soylu, Ankara’da Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu 4. Olağan Genel Kurulu’nda konuştu. Soylu, sınır içindeki terörist sayısını net rakam vererek duyurdu. Soylu, "Bugün Türkiye'deki toplam terörist sayısı 189'a indi." dedi.
İçişleri Bakanı Soylu sınır içindeki terörist sayısını net rakam vererek duyurdu!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu 4. Olağan Genel Kurulu’nda konuştu.

Soylu, sınır içindeki terörist sayısını net rakam vererek duyurdu. Soylu, "Bugün Türkiye'deki toplam terörist sayısı 189'a indi." dedi.

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