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İçişleri Bakanı Soylu: Sol örgütlerin kırsal kadroları tamamen tasfiye edilmiştir

İçişleri Bakanı Soylu, "Sol örgütlerin kırsal kadroları bugün tamamen tasfiye edilmiştir, bir iki kişi ya vardır ya yoktur. Onlar da Avrupa'ya kaçma telaşında." dedi.
İçişleri Bakanı Soylu: Sol örgütlerin kırsal kadroları tamamen tasfiye edilmiştir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sol örgütlerin kırsal kadroları bugün tamamen tasfiye edilmiştir, bir iki kişi ya vardır ya yoktur. Onlar da Avrupa'ya kaçma telaşında." açıklamasında bulundu.

Bakan Soylu, "PKK'ya yılda 5 bin kişi katılırdı, geçen yıl sadece 52 kişi katılmıştır. Kandırdıkları o 52 kişiyi de geç olmadan onlardan kurtaracağız." dedi.

Bakan Soylu, "Türkiye'nin 15 Temmuz'dan sonra yaşadığı değişim ve gelişim tarihin hiçbir döneminde yaşanmamıştır. Yerli ve millilik alelade bir söylem değildir, bu ülkenin bu milletin Türkiye'nin 21. yüzyıl stratejisidir." ifadesinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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