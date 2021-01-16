İçişleri Bakanı Soylu: Sol örgütlerin kırsal kadroları tamamen tasfiye edilmiştir

İçişleri Bakanı Soylu, "Sol örgütlerin kırsal kadroları bugün tamamen tasfiye edilmiştir, bir iki kişi ya vardır ya yoktur. Onlar da Avrupa'ya kaçma telaşında." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir yandan devletin, bir yandan Diyarbakır ailelerinin eli Kandil'in iki yakasına sarılmıştır. Yılda 5 bin kişi katılırdı, geçen yıl sadece 52 kişi katılmıştır. Hiç merak etmesinler, kandırdıkları, kaçırdıkları o 52 kişiyi de geç olmadan onlardan kurtaracağız." dedi.

Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığında düzenlenen 25. Dönem Kadın Polis Özel Harekat (PÖH) Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Mezun olan 500 kadın özel hareket polisine hitaben "Bu mesleklerin ilhamı, gayreti, sorumluluğu önce Cenabıhak'tan, sonra da bu aziz milletin kendisinden gelir. İşte onun için eğer bu üniformayı giyiyorsanız Cenabıhakk'ı da bu milleti de iyi tanımak lazım." diyen Soylu, geçmişte elde edilen başarıları, çağ kapayıp çağ açan zaferleri anımsattı.

Soylu, yakın tarihte de tüm zorluklardan her seferinde güçlenerek ayağa kalktıklarına işaret ederek, "15 Temmuz gecesi son bir hamle daha yaptılar. Allah bilir belki de ellerini ovuşturup 'Bu sefer oldu, bu sefer tamam.' dediler ama biz Demet'le, Kübra'yla, Gülşah'la, Sevda'yla, Seher'le, Zeynep Başkomiser'le, güzel adam Önder Güzel Başkan'la, Mustafa Tecimen Başkan'la, Murat Amir'le, Oruç kardeşlerle ve şu anda maneviyatlarıyla burada olan o gecenin tüm şehitleriyle onların tüm hesaplarını yine altüst ettik. Yine hüsrana uğradılar." ifadelerini kullandı.

O tarihte 8 bin olan özel harekatçı sayısının bugün 22 bine, 264 bin olan polis sayısının 313 bine, 138 bin olan jandarmanın 203 bine, 4 bin 800 olan sahil güvenlik personelinin 7 bin 100'e, bekçi sayısının da 30 bine ulaştığına dikkati çeken Soylu, Türkiye'nin kendi İHA'larını, uçağını, arabasını üretmek için çalıştığını, sınır ötesinde mazlumlara umut olmak için Azerbaycan'da, Libya'da, İdlib'de, terörle Kato'da ve Tendürek'te mücadele verdiğini vurguladı.

"15 Temmuz'dan sonra hainlerle hesaplaştık ve çok büyük bir değişime adım attık"

İçişleri Bakanı Soylu, özel harekatçıların mücadeleden asla vazgeçmeyeceğinin altını çizerek, Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenlerin ülkede huzursuzluk, kardeş kavgası ve terör olsun, ülkenin minarelerinden ezan okunmasın, okunacaksa bile "Allahu ekber" denilmesin, millet inancından, maneviyatından, geleneğinden uzak kalsın ve gençler uyuşturucunun elinde helak olsun diye her türlü kötülüğü yapacaklarını söyledi.

Özel harekat polislerinin de mücadele etmek için, hak ve adaleti üstün kılmak için var olduğunu ifade eden Soylu, "15 Temmuz gecesinden sonra o hainlerle hesaplaştık ve çok büyük bir değişime adım attık." dedi.

Türkiye'nin 2002'den beri büyük bir altyapı ve kalkınma hamlesi başlattığına, uygulamaya aldığı icraatlara dikkati çeken Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin 15 Temmuz'dan sonra yaşadığı değişim ve gelişim tarihin hiçbir döneminde yaşanmamıştır. Bugünün Türkiyesi artık sadece insansız hava aracı üretirken yerli ve milli değildir. Türkiye de Orta Doğu'da adım atarken, göçü yönetirken, terörle mücadelede, asayişte, uyuşturucuyla mücadelede yerli ve millidir. Türkiye, trafik güvenliğini sağlarken yerli ve millidir. Dünyanın gelişmiş ülkelerine diz çöktüren virüs salgını ile mücadele ederken yerli ve millidir.

Yerli ve millilik alelade bir söylem değildir, bu ülkenin bu milletin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin, hükümetimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye'nin 21. yüzyıl stratejisidir. Türkiye, 15 Temmuz sonrasında hiç bocalamadan tüm güvenlik başlıklarında yeni bir konsepte geçmiş, güvenlik birimlerinin teknik ve personel kapasitesini arttırmış, her konuya özgün stratejiler ve somut eylem planları uygulamış ve tüm güvenlik başlıklarında olumlu sonuçlar almıştır."

"Devletin, Diyarbakır ailelerinin eli Kandil'in iki yakasına sarılmıştır"

Türkiye'nin yıllarca terörle mücadele ettiğini, 15 Temmuz'dan sonra da bütün o yılların tecrübesi ve kazanımlarının üstüne yepyeni bir stratejiyle, yeni nesil bir gayret ortaya koyduklarının altını çizen Soylu, "Bir zamanlar 1500 kişiyle piknik yapar gibi kamp yapan PKK'nın bugün tamamı 320 kişinin altındadır. PKK'nın bugün kolunu kaldıracak hali söz konusu değildir. Eren Bülbül enselerindedir, Allah şahittir ki hesabını görecektir." diye konuştu.

Bakan Soylu, "Kandil'deki o ahlaksız söylediklerinin hiçbirinin hükmü yoktur. Bir yandan devletin, bir yandan Diyarbakır ailelerinin eli Kandil'in iki yakasına sarılmıştır. Yılda 5 bin kişi katılırdı, geçen yıl sadece 52 kişi katılmıştır. Hiç merak etmesinler, kandırdıkları, kaçırdıkları o 52 kişiyi de geç olmadan onlardan kurtaracağız." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin bugün terör örgütleri DEAŞ, DHKP/C, FETÖ ile kıyasıya mücadele halinde olduğunu vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"Sol örgütlerin kırsal kadroları bugün tamamen tasfiye edilmiştir, etkinlikleri bitmiştir. Bir, iki kişi ya vardır ya yoktur. Zaten onlar da Avrupa'ya kaçma telaşındadır çünkü hamileri, ağababaları oradadır. Sosyal medyadaki hezeyanlarına bakmayın, FETÖ'nün de bugün eli ayağı kesilmiştir. Operasyonlarımız nefes aldırmadan devam etmektedir.

Bunları sürekli anlattığımız için belki birileri kanıksamış, bugün gelinen noktayı çok önemsemiyor olabilirler. Öyleyse onları rahatsız edecek bir şey söyleyeyim. Türkiye, bugünlere Demirtaş'ın talimatını verdiği çukur-barikat eylemlerini bastırıp da gelmiştir. Yıllardır PKK'ya peşkeş çektikleri belediyeleri tekrar vatandaşın hizmetine vermiş de bugünlere gelmiştir. Darbecilerden gelecek haberi televizyon başında bekleyerek değil, meydanlarda, sokaklarda, köprülerde ve bu gazi mekanda şehitler vererek bugünlere gelmiştir. Türkiye, bugünlere kanunu, hukuku üstün tutarak gelmiştir."

Bakan Soylu, "Birilerinin kulağına küpe olsun, Türkiye, bugünlere demokrasiyi sabotaj ederek değil, demokrasiye inanarak, kendi iradesiyle, yüzde 52 oy vererek seçtiği yerli ve milli bir liderle, sözde değil, gerçek, meşru ve tüm dünyanın saygı duyduğu bir liderle gelmiştir. Kimse kusura bakmasın demokrasinin, hukukun, milletin karşısında herkes haddini bilmelidir. Bizler bu değerlerimizi çiğnetmeyiz." diye konuştu.

Soylu, şehitlerin acısının halen taze ve her zaman da öyle kalacağını belirterek, "Yiğit düştüğü yerden kalkar" sözünü hatırlattı.

Özel Harekat Başkanlığına ayrı bir önem verdiklerini dile getiren Soylu, "2017 yılında daire başkanlığı statüsü yükseltilerek, Özel Harekat Başkanlığına dönüştürüldü ve 8 ilimizde doğrudan merkeze bağlı özel harekat müdürleri ile Çankırı Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü kuruldu. Darbe girişimi esnasında hasar gören hizmet binalarımız ve nizamiyenin yerini, Cumhurbaşkanımızın bizzat takibi, bizzat talimatı, bizzat buraya gelerek açılışını gerçekleştirmesi ile yenileri inşa edildi." dedi.

"Yakın Alan Çatışma Eğitim Simülatörü'nü de hayata geçiriyoruz"

Soylu, çok ciddi şekilde personel kapasitelerini artırdıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"2015 yılında ülkemiz genelinde özel harekat personeli sayısı 7 bin 765'di. Bugün bu sayıyı 22 bin 3'e çıkardık. Çok ciddi bir yatırımla Özel Harekat Başkanlığı eğitim tesislerinde dünyada sadece 3 ülkede bulunan ve kısa adı SATEM olan Sanal Taktik Eğitim Merkezini hayata geçirdik. Şimdi bunu bir adım daha ileriye taşıyacak, Yakın Alan Çatışma Eğitim Simülatörü'nü de hayata geçiriyoruz. Bilgi işlem başkanlığımız tarafından yapılıyor ve bunun özelliği, artırılmış gerçeklikle değil, yüzde yüz kusursuz gerçeklikle, gerçek mermi ve gerçek silahlarla eğitim veren ve bu imkanı sağlayan bir teknoloji olmasıdır. Gerçek bir çatışmanın aynısını, can kaybı ve yaralanma riski olmadan sıfır maliyetle tekrar tekrar canlandırabileceğimiz yüksek bir teknolojiye geçiyoruz."

Konya, Trabzon, Antalya özel harekat müdürlüklerinin de bina ihtiyacını karşıladıkları bilgisini veren Soylu, Adana, İstanbul, Samsun, Malatya ve Konya'nın bina ve tesis projelerini tamamladıklarını, bunların da yapım aşamasına geldiğini söyledi.

"Biz, bu 500 evladımızı tam 17 bin 602 aday arasından seçtik"

Teşkilata yepyeni bir kuvvetin, yepyeni bir güç olarak gözleri ışıl ışıl, 500 kadın polisin katıldığını belirten Soylu, "Biz bu 500 evladımızı tam 17 bin 602 aday arasından seçtik. Eminim ki o kardeşlerimizin her biri de bu emaneti hakkıyla taşırdı. Ama en nihayetinde bir seçim yapmak lazımdı. İnşallah onlarla da başka vesilelerle buluşuruz. Bugün buradaki kardeşlerimizin hepsi eğitimlerini tamamladılar. Polis meslek müfredatının yanı sıra ileri seviye atış teknikleri, keskin nişancılık, arazi harekatı gibi birçok konuda güçlü bir eğitim aldılar." ifadelerini kullandı.

Soylu, şunları kaydetti:

"Kendisi hafif ama manevi sorumluluğu ağır, çok şerefli bir üniforma altında göreve başlayacaksınız. Arkadaşlarım bana bu programın kar yağışı altında olacağını söyledikleri zaman, 'Onlar artık özel harekatçı, soğuk da işlemez, zorluk da işlemez' dedim. Sizden önceki kardeşleriniz bugüne kadar yüzümüzü yere eğdirmedi, inanıyorum ki sizler de eğdirmeyeceksiniz. Bu bayrağı hep daha yukarı taşıyacaksınız."

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da 176 yıllık mazisine sayısız başarılar sığdıran Türk Polis Teşkilatının, aralarına katılan her bir teşkilat mensubuyla gücüne güç katarken, ortaya koyduğu yüksek irade ve kararlı duruşla, milletin huzur ve güvenliğini sağladığını ve terör örgütlerinin korkulu rüyası olmaya devam ettiğini belirtti.

Göz bebekleri olan özel harekat polislerinin, bu başarının baş aktörlerinden birisi olarak, terör örgütleri ve ihanet odaklarına karşı etkin, yoğun ve kararlı bir mücadele yürüttüğünü dile getiren Aktaş, şunları söyledi:

"Özel Harekat Başkanlığımızın gerek personel sayısı, gerek araç-gereç ve silah kapasitesi, gerekse teknolojik donanım olarak her geçen gün daha da güçlendiğini ve tarihinin en yüksek kapasitesine ulaştığını rahatlıkla ifade edebilirim. Ayrıca diğer branşlarımızda olduğu gibi özel harekat branşımızda da kadın personel sayısının artması bizleri mutlu etmekte, gücümüze güç katarken, vizyon ve misyonumuzu da zenginleştirmektedir. Kadınıyla erkeğiyle hepimizin ortak paydası, devletimizin bekasıdır, milletimizin huzurudur, güvenliğidir, esenliğidir."

Törenden notlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dereceye giren ilk 6 öğrenciye sertifikalarını verdi.

Daha sonra mezun olan özel harekat polisleri, ileri seviye atış teknikleri kullanarak ayakta, çökerek, yatarak, oturarak, dönerek atış pozisyonlarında farklı konumdaki hedeflere tabanca ve piyade tüfeği ile atış yaptı. Dağcılık kulesinden de uyumlu bir şekilde yüzüstü yarasa inişi ile tahta perdeden indi.

Özel harekat polisleri senaryoya göre, giriş noktaları önceden teröristler tarafından tuzaklanan üç katlı binaya çevre emniyetini alındıktan sonra helikopterle indi ve pencerelerden içeri girip teröristleri etkisiz hale getirdi. Teröristlerin saklanmaları muhtemel arazi bölgesine helikopterle inen özel harekat polisleri, çıkan çatışmada teröristi etkisiz hale getirildi. Yaralanan personel, olay yerinde muharip sıhhiye personeli tarafından gerekli müdahale yapıldı, kanat vasıtasıyla tahliye edildi.

Etkili güç kullanma teknikleri gösterisinde özel harekat polisi, silah alma, bıçaklı ve sopalı kişiyi etkisiz hale getirme ve yakın savunma tekniklerini gösterdi. Keskin nişancı olan özel harekat personeli de 420 metre mesafedeki hedefi etkisiz hale getirdi.

Tören geçişinin ardından, helikopterden inen özel harekat polisleri Bakan Soylu'ya Türk bayrağı teslim etti. Özel harekat yemini edildikten sonra mezunlar görevlerine uğurlandı ve toplu fotoğraf çekildi.

Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir ile milletvekilleri de katıldı.

"Yol gösterici olacağımıza inanıyorum"

Mezun olan bir özel harekat polisi AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çok mutluyuz, 6 aylık süreci başarıyla tamamladığımız için. İnşallah yeni meslek hayatımızda da bu şekilde devam eder. 500 kadın polis özel harekat alımı ilk defa yapılıyor. İnşallah biz örnek teşkil edeceğiz. Bizden sonraki arkadaşlarımız için de bu mesleğe yol gösterici olacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.