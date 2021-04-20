  • BIST 1.377
  • Altın 461,205
  • Dolar 8,1105
  • Euro 9,7805
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 13 °C
»

İçişleri Bakanı Soylu Vefa Sosyal Destek Gruplarına teşekkür etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde milyonlarca eve hizmet götüren Vefa Sosyal Destek Grupları görevlilerine teşekkür etti.
İçişleri Bakanı Soylu Vefa Sosyal Destek Gruplarına teşekkür etti

Soylu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Vefa, kahramanlık ve zor zamanda tek yürek olmak bizlere atalarımızın mirasıdır... Vefa Sosyal Destek Grupları ile pandemi sürecinde ülkemizin her bir köşesini ilmek ilmek işleyerek, milyonlarca eve hizmet götüren tüm evlatlarımıza teşekkürler." ifadelerini kullandı.

21 milyonu aşkın hizmet vatandaşa ulaştırıldı
Bakan Soylu, 16 Nisan'da paylaştığı grafikte salgın sürecinde Vefa Sosyal Destek Grupları ile 21 milyon 210 bin 899 hizmetin vatandaşlara ulaştırıldığını bildirmişti.

Grafikte, Vefa Sosyal Destek Gruplarına 65 yaş ve üzeri kişilerin çağrı merkezleri aracılığıyla 11 milyon 133 bin 545 talepte bulunduğu ve "Sosyal Koruma Kalkanı" kapsamında ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 3 milyon 124 bin 580 hane/kişinin maaşının Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla ödendiği bilgisi yer almıştı.

Ayrıca, Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla 960 bin 887 hane/kişiye ayrıca ödeme yapıldığı, Cumhurbaşkanlığınca hazırlanan maske ve kolonya bulunan 5 milyon 991 bin 887 hediye paketinin de dağıtıldığı kaydedilmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara'da operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı20 Nisan 2021 Salı 09:05
  • İçişleri'nden 'Eren-10 Operasyonu' açıklaması20 Nisan 2021 Salı 09:05
  • FETÖ'nün Kara Kuvvetleri mahrem yapılanması soruşturmasında 47 gözaltı kararı20 Nisan 2021 Salı 09:03
  • Adalar Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem20 Nisan 2021 Salı 09:02
  • Rize'de orman yangını çıktı20 Nisan 2021 Salı 09:01
  • İletişim Başkanlığından 'İstanbul-Kudüs-İskenderiye Hava Seyahati' kitabı20 Nisan 2021 Salı 09:01
  • İçişleri Bakanı Soylu Vefa Sosyal Destek Gruplarına teşekkür etti20 Nisan 2021 Salı 09:00
  • İstanbul'da yoğun bakım doluluk yüzde 71,419 Nisan 2021 Pazartesi 23:05
  • Koronavirüs salgınında can kaybı 36 bin 267'ye yükseldi19 Nisan 2021 Pazartesi 21:10
  • AK Parti Sözcüsü Çelik: 128 milyar konusunda en güzel cevabı kendi vekilleri verdi19 Nisan 2021 Pazartesi 21:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti