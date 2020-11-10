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İçişleri Bakanı Soylu'dan 10 Kasım mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve şükranla andı.
İçişleri Bakanı Soylu'dan 10 Kasım mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Atatürk'ün vefatının 82'nci yılı dolayısıyla yayımladığı mesajına, "2 bin 200 yıldır devlet ve bayrak sahibi olan aziz milletimize sonsuza uzanacak yeni bir bayrak, yeni bir devlet ve esasında yeni bir gelecek tarif eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82. yılının idraki ve hüznü içindeyiz." ifadeleriyle başladı.

Atatürk'ü çocuklara pek çok başarısı ve meziyetiyle anlatabileceklerini ifade eden Soylu, "Ancak onu tarihte gelip geçmiş diğer liderlerden belki de en farklı kılan özelliği, kurtuluş mücadelesine bir Meclis oluşturmak ve milletin iradesine başvurarak başlamış olmasıdır. Bir savaş hali içinde böyle bir ilkeselliğe bağlı kalmak, çözümü millette ve onun iradesinde aramak, sadece günü kurtarmak için değil, yarınlara ait bir devlet karakteri oluşturmanın gereği olarak atılmış bir adımdır. Bizzat mücadele ettiği emperyalist dünyanın darbeler marifetiyle üzerimizde kurmaya çalıştığı vesayet rejimleriyle olan mücadele azmimiz de işte bu karakterden gelmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Soylu, çeşitli bahanelerle millete demokrasi dışı yolları, ara rejimleri ve kurumsal vesayeti benimsetmeye çalışan o zihniyete karşı 15 Temmuz'da meydanlara taşan güçlü iradenin ilhamını, Kurtuluş Savaşı günlerinde milletin kararını merkeze koyan o ilkeli duruştan aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 21. yüzyılın başından itibaren ortaya koyduğumuz demokrasi ve kalkınma mücadelesi, tam da tarif etmeye çalıştığımız bu çizgide devam etmektedir. Bugünün Türkiye'si, geliştirdiği kapasite ve özgüvenle sadece kendi geleceği için değil, istikrarsızlığa sürüklenmek istenen insanlık için de bir umudu ifade etmektedir.

Bu vesileyle, 82 yıl önce bugün aramızdan ayrılan, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Cenabıhak'tan rahmet diliyor hem kendisini hem de ahirete intikal etmiş tüm silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı'nın tüm şehit ve gazilerini, onların yolundan giden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum."

Kaynak: Haber Kaynağı
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