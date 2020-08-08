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İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Çeşme ve Alaçatı' açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'in Çeşme ilçesinin Alaçatı Mahallesi'yle ilgili köşe yazısına ilişkin, "Tam 3 yıldır Çeşme ve Alaçatılılar bilirler ki bir tek cinayet olayı yok. Son üç yılda üç basit yaralama olayı var." dedi.
İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Çeşme ve Alaçatı' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Çeşme ve Alaçatı'nın doğal ve turizm zenginlikleri olduğunu belirtti. 

Son yapılan operasyonlarda salgın tedbirlerine ısrarla uymadıkları için kapatılan bazı işletmelerin sponsorluğuyla kaleme alınan bir yazıyı üzülerek okuduğunu kaydeden Soylu, "Mafyayı sadece silahlı organize suç örgütü olarak tanımlamak eksiklik olur. Bulunduğu yörede elde ettiği ticari, siyasi güçle kendini devlet yerine koyup, hukuku yok sayıp, 'Bana kimse dokunamaz.' diyenler de aynı tanım içindedir. Yazıda FOGO'nun kurşunlanması olayı 2013'te yaşanmış, bugün olmuş gibi anlatılıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, tam 3 yıldır Çeşme ve Alaçatılıların bildiği gibi bir milyonu aşkın insanın buralarda konaklayıp ziyaret etmesine rağmen bir tek cinayet işlenmediğini, son 3 yılda 3 basit yaralama olayının olduğunu bildirdi.

Soylu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Orada kökleşmeye çalışan mafya bozuntuları defalarca itibarsızlaştırılarak dersini aldı... Hatta Çeşmeli dostlarım, 'Bu kadar çok polis uygulaması yapmayın' diye birçok kez beni aradılar... Bizim bakışımızda Cudi sağ gözümüz ise Çeşme sol gözümüzdür. Birtakım ricalarla sponsorlu yazılar döneminin bittiğini düşünmüştüm...Yanılmışım."

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