  • BIST 122.142
  • Altın 301,951
  • Dolar 5,9429
  • Euro 6,5536
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya -2 °C
»

İçişleri Bakanı Soylu'dan sert açıklama: Gözyaşları karşılıksız kalamayacak

İçişleri Bakanı Soylu, ortak bir deprem hattı oluşturacaklarını belirterek, "Bunu tüm telefonlara yükleyeceğiz. Mümkünse de bundan sonra satılan bütün telefonlarda bu uygulama otomatik olarak olacak." dedi.
İçişleri Bakanı Soylu'dan sert açıklama: Gözyaşları karşılıksız kalamayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,  CNN Türk canlı yayınında, Elazığ'da meydana gelen depreme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye'nin her noktasından bölgeye yardımlar geldiğini belirten Soylu, yardımların AFAD koordinesinde dağıtıldığını söyledi.

Bazı belediyelerin yardımlarının kabul edilmediği yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine Soylu, meseleyi başka yönlere çekmek isteyen insanların olduğunu ifade etti.

Bakan Soylu, "Yardımlar şu ve bu partilere gidiyor.' İnsan Allah'tan korkar. Biz vicdanı körelmiş insanlar mıyız? Bu tartışmalara girmek istemiyorum. Birtakım kötü düşünceler, kötü duygular gönlümüzü de karartmaya yöneliktir. Karartmadan işimize bakalım, yolumuza devam edelim." diye konuştu.

Depremin ardından sosyal medyada yaşanan dezenformasyona değinen Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı siber suçlar birimlerinin bu konuda çalıştığını ve hukuk üzerinden de gereğinin yapılacağını söyledi.

"Akan gözyaşını karşılıksız bırakmayız"
İstanbul'da yaşanan depremden sonra defalarca GSM operatörlerinin temsilcileriyle bir araya geldiklerini ve en son 20 gün önce görüştüklerini anlatan Süleyman Soylu, "Ortak bir deprem hattı oluşturacağız. Bunu tüm telefonlara yükleyeceğiz. Mümkünse de bundan sonra satılan bütün telefonlarda bu uygulama otomatik olarak olacak. Normal konuşmanın hattını engellemeyecek. 4 operatör çok yakın zamanda yapacaklar, buna çalışıyorlar. " ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, "Yıkılan binaların müteahhitlerine ne olacak? Bunlar nasıl tespit edilecek? Bu kişiler cezasız mı kalacak?" sorularına, "Akan gözyaşını karşılıksız bırakmayız. Hukuk da bırakamaz zaten. Bizim görevimiz tespit etmek hükümet olarak. Hiçbir vatandaşımızın endişesi olmasın." cevabını verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İki grubun bakışma kavgası: 2'si kardeş 3 yaralı27 Ocak 2020 Pazartesi 09:51
  • AFAD Başkanı Güllüoğlu'ndan gazeteci Akinan'ın iddiasına yalanlama27 Ocak 2020 Pazartesi 09:50
  • Bursa'da tarihi 'Tevrat' ele geçirildi: 1 gözaltı27 Ocak 2020 Pazartesi 09:47
  • Erdoğan: Libya'da akan kanın durması için mücadele etmeyi sürdüreceğiz27 Ocak 2020 Pazartesi 09:30
  • AFAD son durumu paylaştı! 45 kişi kurtarıldı, 39 kişi hayatını kaybetti27 Ocak 2020 Pazartesi 09:30
  • İçişleri Bakanı Soylu'dan sert açıklama: Gözyaşları karşılıksız kalamayacak27 Ocak 2020 Pazartesi 09:24
  • İletişim Başkanı Altun'dan basın kartı açıklaması27 Ocak 2020 Pazartesi 09:20
  • Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ölüme her an hazır olmamız lazım27 Ocak 2020 Pazartesi 09:18
  • Türkiye ve dünya gündemi 27 Ocak 202027 Ocak 2020 Pazartesi 09:17
  • Elektrik Kesintisi 27 Ocak 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ27 Ocak 2020 Pazartesi 09:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti