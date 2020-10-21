  • BIST 1.215
  • Altın 484,801
  • Dolar 7,8217
  • Euro 9,2783
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 18 °C
»

İçişleri Bakanı Soylu'nun katılımıyla Gaziantep'te düzenlenen güvenlik toplantısı tamamlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla Gaziantep'te düzenlenen güvenlik toplantısı sona erdi.
İçişleri Bakanı Soylu'nun katılımıyla Gaziantep'te düzenlenen güvenlik toplantısı tamamlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında Gaziantep Valiliğinde gerçekleştirilen güvenlik toplantısı, basına kapalı olarak yaklaşık 3,5 saat sürdü.

Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce, Vali Davut Gül, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve diğer ilgililer de katıldı.

Toplantıda terör ve uyuşturucu gibi suçlarla mücadele ile asayiş ve göç konularının görüşüldüğü, gelecek yıla ilişkin planlamaların masaya yatırıldığı öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aksaray merkezli 9 ilde FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına operasyon: 17 gözaltı21 Ekim 2020 Çarşamba 14:46
  • İçişleri Bakanı Soylu'nun katılımıyla Gaziantep'te düzenlenen güvenlik toplantısı tamamlandı21 Ekim 2020 Çarşamba 14:32
  • İzmir'de bin 980 litre sahte içki ele geçirildi21 Ekim 2020 Çarşamba 14:31
  • Firari eski HDP milletvekilinin 'gri kategori'de aranan oğlu yakalandı21 Ekim 2020 Çarşamba 14:31
  • Alev alan otomobile sürücüler yangın tüpleriyle müdahale etti21 Ekim 2020 Çarşamba 14:20
  • Siber farkındalık "Siber Zeka Bilgi Yarışması" ile artacak21 Ekim 2020 Çarşamba 14:03
  • Afganistan'da Taliban saldırı: 25 polis öldü21 Ekim 2020 Çarşamba 13:57
  • AK Parti'den HDP'li Remziye Tosun'a sert tepki21 Ekim 2020 Çarşamba 13:57
  • Abdullah Ağar koronavirüse yakalandı21 Ekim 2020 Çarşamba 13:55
  • Ahmet Taner Kışlalı kabri başında anıldı21 Ekim 2020 Çarşamba 13:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti