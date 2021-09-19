  • BIST 1.419,430
  • Altın 487,78
  • Dolar 8,6130
  • Euro 10,0900
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 26 °C
»

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sivas'ta şehit annesinin cenaze törenine katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit jandarma er Muammer Şafak'ın vefat eden annesinin Sivas'taki cenaze törenine katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sivas'ta şehit annesinin cenaze törenine katıldı

Evinde dün hayatını kaybeden şehit annesi Zeynep Şafak (68) için Ayyıldız Camisi'nde tören düzenlendi.
Şafak'ın cenazesi, öğle namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda defnedildi.

eylÛŒ2021_soyluic19.jpg

Cenazeye katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aileye başsağlığı diledi.

Bakan Soylu, daha sonra Eğriköprü Mahallesi'ndeki Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nı ziyaret etti.

Trafik konusunda bilgiler veren ve akülü arabayla gezen çocuklara, önceliğin yayada olduğunu anlatan Soylu, çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye kimsenin kapı kulu değildir19 Eylül 2021 Pazar 12:48
  • New York’ta Türkevi binasının açılışı yarın yapılacak19 Eylül 2021 Pazar 12:44
  • Ankara'da Orman Yangınları Çalıştayı 19 Eylül 2021 Pazar 12:42
  • Terör örgütünden bölge sorumlularına 'Yalanları artırın' talimatı19 Eylül 2021 Pazar 12:37
  • Siirt'te 5 PKK/KCK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi19 Eylül 2021 Pazar 11:51
  • Kalbi dışarıda doğan Hüseyin'in mucize yaşamı19 Eylül 2021 Pazar 11:38
  • Tarihi Yargıtay binası kamu kurumu olarak hizmet vermeye devam edecek19 Eylül 2021 Pazar 11:28
  • Kartal sahilinde ‘Dünya Temizlik Günü’ etkinliği19 Eylül 2021 Pazar 11:27
  • Sakarya'da evsel atıklar 'çöp' olmuyor19 Eylül 2021 Pazar 11:20
  • Kocaeli'nin iki ilçesinde konutlar sanayi tesislerinin yanından taşınıyor19 Eylül 2021 Pazar 11:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti