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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılın ilk kahvaltısını geceyi geçirdiği üs bölgesindeki askerlerle yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Çatak ile Şırnak'ın Beytüşşebap ilçeleri arasındaki Kato Jirka bölgesinde bulunan Belbuka Kalekol Üs Bölgesi Komutanlığındaki askerlerle kahvaltı yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılın ilk kahvaltısını geceyi geçirdiği üs bölgesindeki askerlerle yaptı

Van Ferit Melen Havalimanı'nda dün akşam Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki heyet tarafından karşılanan Bakan Soylu, helikopterle geçtiği yaklaşık 3 bin rakımlı Belbuka Kalekol Üs Bölgesi Komutanlığında kahraman askerlerle yeni yıla girdi.

Geceyi üs bölgesinde geçiren Bakan Soylu ve beraberindekiler, yeni yılın ilk kahvaltısını da burada askerlerle yaptı.

Bakan Soylu, yılın ilk sabahında üs bölgesinde komutanlardan bölgedeki son duruma ilişkin bilgi aldı.

Soylu, sosyal medya hesabından *Belbuka Tepe Kalekol Üs Bölgesi'nde, kahramanlarımızın hepinize selamları var" mesajını paylaştı.

Tavşantepe Üs Bölgesi'ni ziyaret
Daha sonra Çaldıran ilçesindeki Yaşkütük Jandarma Karakol Komutanlığının 3,5 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Tavşantepe Üs Bölgesine geçen Bakan Soylu, helikopterle havadan incelemelerde bulundu.

Üs bölgesinde görev yapan jandarma personeli tarafından karşılanan Soylu, Tendürek Dağı ve çevresindeki son duruma ilişkin komutanlardan bilgi aldı.

Bakan Soylu, üs bölgesindeki barınma alanlarını da inceledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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