İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yunanistan sınırına bin özel harekatçı gidiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-Yunanistan sınırında havadan incelemelerde bulundu. Soylu, "Bin özel harekat polisini Meriç'in tüm sınır sistemine getiriyoruz, tam donanımlı, geri itmeleri engellemek amacıyla" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye-Yunanistan sınırında havadan incelemelerinin ardından Edirne Valiliğinde açıklamalarda bulunuyor.

Soylu, "Yunanistan sınıfta kalmıştır, sınırda 3 kişinin ölümüne neden oldu. Yunanistan sığınma hakkı ihlali işlemektedir. Gaz sıkan Yunan tarafıdır. Şu andan itibaren gerekli tedbirleri aldık. Geri itmeleri engellemek amacıyla tam donanımlı bin özel harekat polisini Meriç'in sınır sistemine getirdik" dedi.