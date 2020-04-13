İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ilk açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya twiter hesabından açıklamada bulundu. Soylu: "Sokağa çıkma yasağı ile ilgili sorumluluğumuzun gereği aldığım karar üzerine milletimizin ve sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu beni mahcup etmiştir. "dedi

Bakanı Soylu 10 nisan 00.00'da 30 Büyükşehir ve Zonguldak illerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi ile tepkilerin odağındaki isim olmuştu. 12 nisan 2020 Pazar günü tepkiler üzerine sosyal medya twitter hesabından paylaştığı istifa açıklamasından sonra ilk açıklamasını yine sosyal medya hesabı üzerinden görevine devam edeceğine yönelik açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu: "Sokağa çıkma yasağı ile ilgili sorumluluğumuzun gereği aldığım karar üzerine milletimizin ve sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu beni mahcup etmiştir. "

"Devlet ve milletin emanetinde atılan adımlarda eksikliğimizin bu iki irade tarafından insani bir durum olarak kabul edilip onarma hakkı verilmesi sorumluluğumuzu arttırmıştır. "

"Allah mahcup etmesin milletimizin hizmetinde yola devam inşallah..." dedi.