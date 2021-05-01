  • BIST 1.398
  • Altın 471,341
  • Dolar 8,2635
  • Euro 9,9422
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 23 °C
»

Bakan Soylu: Muafiyet tanıdığımız sektörlerde 691 bin 890 kişi çalışma izni belgesi aldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu ana kadar muafiyet tanıdığımız sektörlerde e-başvuru, e-devletten çalışma izni belgesi alan kişi sayısı 691 bin 890. 178 bin 283 kişi de seyahat izin belgesi aldı." dedi.
Bakan Soylu: Muafiyet tanıdığımız sektörlerde 691 bin 890 kişi çalışma izni belgesi aldı

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Vatandaşlarımız büyük oranda kurallara uydu. Israr edenlere gerekli işlemler gerçekleştirildi. Televizyonlara, gazetelere ufak bir sitemimiz var. Türkiye’nin yüzde 95’i evine kapanmıştır. Doğal olarak bizim sürdürülebilir kılmak zorunda olduğumuz, bir takım sektörler, ana unsurlar var. Üretim-tedarik zinciri devam edecek dedik. Vergi-SGK ile ilgili özel bir gündü. Doğal olarak hayat devam ediyor. Tarım ürünleri bir taraftan bir tarafa taşınıyor. Türkiye’yi tam kapatırken Türkiye’nin ana işleyen mekanizmasını kapatmış değişiz. Herkesin buna yardımcı olması gerekirken, sanki buna tahrike yönelik, o da nereden… Bizim yöntemimiz, denetleme yapıyoruz. Denetleme sürecinde birikmeyi, yollar bu kadar kalabalık derseniz… Kolluk kuvvetleri denetlemesi yapıyor. MEsele herkes sokakta gibi… 81 vilayetin meydanları gösterildi. Sokaklarda az insanlar var. Ana yollarda, şehirlerarası yollarında, giriş çıkışlarda elbette ki araçları durduruyoruz. Tabi maalesef teşvik eden kadar tahrik eden de var. Buna gücenmiyor muyuz? Güceniyoruz ama herkes de işini yapıyor. Kimi hayra kişi şerre çalışıyor.

Bir gün önce öğleden sonra saat 15.00 gibi açtık. Bir anda başvurular oldu. Tüm tanımlamaları yaptık. 

Şu ana kadar e-başvuru ile izin izni alan 691 bin 890 kişi. Buradan belgeyi aldıktan sonra, kolluk kuvvetlerimizin cep telefonlarına, tabletlerine düşüyor bunlar. Denetimler de çok rahat şekilde yapılıyor. Bunu da başardık. Seyahat izin belgeleriyle ile de işi 178 bin kişi seyahat izin belgesi aldı.

Halkımız büyük fedakarlık yapıyor, hakka girmememiz lazım, kendi otokontrolümüzü sağlamalıyız. Muhalefet yapmak isteyen yapıyor, yapmaya da devam etsin. 60 bin civarındaydı vaka sayısı, 30 binlere düştü.

Dün bir arkadaşımı koronadan kaybettim. En yakınlarımızı kaybettik, memleketimizin en birikimli insanlarını kaybettik. Camilerde saf düzenimiz değişti. Hala bunun muzurluğunu yapanlar var, yapmayın Allah rıza için ya, hep beraber bu işten çıkalım.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakanlardan Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit düşen askerler için taziye mesajı01 Mayıs 2021 Cumartesi 09:53
  • Bakan Soylu: Diyarbakır Lice Tepe köyü kırsalında, jandarma birimlerimiz 221 kilo toz esrar ele geçirdi01 Mayıs 2021 Cumartesi 09:53
  • Son 24 saatte 'e-Başvuru' ve 'Alo 199' üzerinden 307 bin 42 Seyahat İzin ile Çalışma Muafiyeti İzin Belgesi verildi01 Mayıs 2021 Cumartesi 09:52
  • Çanakkale açıklarında Türk kara sularına itilen 56 düzensiz göçmen kurtarıldı01 Mayıs 2021 Cumartesi 09:51
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığlı depremzede aileyle telefonda görüştü01 Mayıs 2021 Cumartesi 09:50
  • İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bazı yollar trafiğe kapatılacak01 Mayıs 2021 Cumartesi 09:49
  • Türkiye ve dünya gündemi01 Mayıs 2021 Cumartesi 09:47
  • Marmara'da parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor01 Mayıs 2021 Cumartesi 09:47
  • Türkiye, Afganistan'daki bombalı saldırıda hayatını kaybedenler için taziyede bulundu01 Mayıs 2021 Cumartesi 09:45
  • Türkiye, iç hattaki günlük ortalama 752 uçuşla EUROCONTROL listesinde birinci oldu01 Mayıs 2021 Cumartesi 09:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti