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İçişleri Bakanı Yardımcısı Ersoy, deprem bölgesinde

İiçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, 5.7 büyüklüğündeki depremde en fazla hasarı gören Bingöl'ün Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyünde incelemelerde bulundu.
İçişleri Bakanı Yardımcısı Ersoy, deprem bölgesinde

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Vali Kadir Ekinci ile birlikte helikopterle depremin merkez üstü Bingöl'ün Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyünü ziyaret etti. Köylüler tarafından karşılanan Bakan Ersoy, yetkililerden deprem sonrası çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Ersoy, daha sonra heyetle birlikte vatandaşların sorunlarını dinledi. Ersoy, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Allah devletimize zeval vermesin Cumhurbaşkanımızdan, bakanlarımızdan ve sizden razı olsun. Bugün depremin 2'inci günü, arkadaşlarımızdan gerekli bilgileri aldık. Sahada geziyoruz açıkta kalan vatandaşımız olmamış. Acil çadır ihtiyacı olan ve çadırı kurulmamış kalmamış. Sıcak yemeğe muhtaç olan kalmamış. Bingöl hastanelerinde tedaviye muhtaç vatandaşımız kalmamış. Enkaz altında kalan vatandaşımız olmamış. Devletimiz, bakanlarıyla ve Cumhurbaşkanı yardımcısıyla ilk andan itibaren olaya el koymuş. Vali, AFAD, Çevre Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı olmak üzere herkes burada. Hep beraberiz burada, bundan sonra da kademe kademe sıra sıra ne ihtiyacınız varsa en acil şekilde yapacağız. Biz Elazığ, Malatya, Van Başkale depremini yaşadık. Pandemi ve Korona krizini yaşadık. Bugün Bingöl'deyiz şu 6 ay içerisinde yaşadığımız bütün krizlerde vatandaşımızdan hiçbir zaman şikayet henüz olmadı. Bundan sonra da olmayacak, olmaması için de her zaman buradayız. Bu ülkenin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın gururunu yaşatmak boynumuzun borcudur. Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı'mızın emridir."

Ersoy ve beraberindeki heyet köydeki incelemelerinin ardından hava yoluyla ilçeden ayrıldı.

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