İçişleri Bakanlığı: 1 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: Terör örgütünce öldüğü açıklanan bir terörist ikna yolu ile Jandarmaya teslim oldu. Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 140’a yükseldi.