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İçişleri Bakanlığı 124 sözleşmeli personel alacak

İçişleri Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere sözlü sınav ile 124 sözleşmeli personel alımı yapacak.
İçişleri Bakanlığı 124 sözleşmeli personel alacak

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatına 9 avukat, 3 inşaat mühendisi, 2 harita mühendisi, bir makine mühendisi, 4 bilgisayar mühendisi, 4 yazılım mühendisi, 2 elektrik elektronik mühendisi, 2 elektronik haberleşme mühendisi, 2 endüstri mühendisi, bir arşiv uzmanı, bir İngilizce mütercim tercüman, bir sosyal çalışmacı, 2 psikolog, taşra teşkilatına ise 90 çağrı karşılama personeli alınacak.

Sözlü sınava girecek adaylarda 2020 KPSS (B) grubu lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 puan türünden en az 60 ve üzeri puan almış olma şartı aranacak.

Adaylar sınav başvurularını e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden, e-Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapabilecek. Ayrıca adaylar, başvuru tarihleri arasında Bakanlığın "https://www.icisleri.gov.tr" adresli internet sitesinde yayımlanacak sınava ilişkin duyuru içeriğinde yer alan başvuru linki ile de başvuru yapabilmeleri için yönlendirilecek.

Başvurular, 29 Kasım saat 09.30'da başlayıp, 3 Aralık saat 17.30'da sona erecek.

Alımlara ilişkin detaylı bilgilere, Resmi Gazete'nin Çeşitli İlanlar bölümündeki ilandan ulaşılabilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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