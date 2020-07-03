İçişleri Bakanlığı: 2020'nin ilk 6 ayında 562 terörist etkisiz hale getirilmiştir

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda yaptığı açıklamada, haziranda 6'sı turuncu, 3'ü gri kategoride aranan toplam 128 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Çataklı, "Kırsaldaki terörist sayısının 400'lü rakamlara indiği bu dönemde elde ettiğimiz bu sonuç, terörle mücadeledeki kararlılığımızı gösteriyor." dedi.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, "2020'nin ilk 6 ayında 562 terörist etkisiz hale getirilmiştir." diye konuştu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.