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İçişleri Bakanlığı: 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olmasıyla 2021'de teslim olanların sayısının 43'e yükseldiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı: 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığınca ikna çalışması sonucunda 3 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, terör örgütü PKK'dan kaçan 3 örgüt mensubu, ülkeye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Örgüt mensuplarının 2015 ve 2017 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri belirlendi.

Böylelikle bu yıl içinde sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 43'e yükseldi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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