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İçişleri Bakanlığı: 3 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne ait barınma alanlarından kaçan 3 teröristin daha Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.
İçişleri Bakanlığı: 3 terörist daha teslim oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; terör örgütünde çözülmenin devam ettiği, 3 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Sınırlarımızda ve sınırlarımız dışında terörle mücadeleye yönelik yürütülen başarıl operasyonlar ile fiziki ve ideolojik kırılmalar yaşayan, moral ve motivasyon kaybı her geçen gün artan örgütte çözülme hızlandı, son yılların en üst seviyesine çıktı. Operasyonlara bir de ailelerin desteği ile yürütülen ikna faaliyetleri eklenince örgütten kopuşlar kaçınılmaz oldu. Örgütten kaçarak güvenlik güçlerine tek tek teslim olan teröristlere, bugün yenileri eklendi. Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne ait barınma alanlarından kaçan 3 terörist daha  Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu. 3 teröristle birlikte 2019 yılında  247 bölücü terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olması sağlandı."

Güvenlik güçleri tarafından terör örgütünün çözülmesine yönelik çalışmalara artan bir kararlılıkla devam edildiği kaydedildi.

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