İçişleri Bakanlığı: 31 ilde toplam 63 milyon 640 bin kişi karar uydu

İçişleri Bakanlığı, "31 ilde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımızın neredeyse tamamı sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak karara uydu." açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden 2 bin 756 kişiye adli ve idari işlem gerçekleştirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, ekmek gibi zorunlu ihtiyaçların, vefa sosyal destek grupları, yerel yönetimler, muhtarlar ve fırın esnafı vasıtasıyla karşılandığını belirtti.
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