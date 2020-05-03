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İçişleri Bakanlığı: 31 ile yönelik giriş/çıkış kısıtlaması uzatıldı

İçişleri Bakanlığından, 31 ile yönelik giriş/çıkış kısıtlamasının, yarın kabine toplantısında yeniden değerlendirilmek üzere, pazartesi saat 00.00'a kadar uzatıldığı bildirildi.
İçişleri Bakanlığı: 31 ile yönelik giriş/çıkış kısıtlaması uzatıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 18 Nisan'da 81 ilin valiliğine gönderilen "Şehir Giriş/Çıkış Tedbirleri" konulu genelgeyle, 30 büyükşehir ile Zonguldak'a kara, hava ve deniz yoluyla yapılan tüm giriş/çıkışların bugün saat 00.00'a kadar sınırlandırıldığı hatırlatıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde uygulanan kısıtlamanın, 4 Mayıs Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında değerlendirileceği ve tedbirin kapsamına ilişkin karar alınacağı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Değerlendirme ve karar süreci ile kısıtlamanın bitiş saati arasında tedbirlerin devamlılığı için Bakanlığımızca 81 valiliğe gönderilen genelgeyle 31 ilimizdeki kara, hava ve deniz yoluyla (toplu ulaşım aracı, özel araç) yapılacak tüm giriş/çıkışlara ilişkin kısıtlama, daha önce belirtilen usul ve esaslara göre 4 Mayıs Pazartesi günü saat 00.00'a kadar uzatılmıştır. Bu illerimizde yaşayan vatandaşlarımızın (istisnalar hariç olmak üzere) bu süre boyunca illerinde kalmaları esas olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde verilecek karar doğrultusunda 4 Mayıs Pazartesi günü 31 ilimize ilişkin şehir giriş/çıkış kısıtlaması tedbirinin kapsamı ile ilgili bilgilendirme kamuoyuna yapılacaktır."

Açıklamada, uzatma kararına ilişkin valiliklerce gerekli önlemlerin alındığı vurgulanarak, "Tedbir kararına uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanun'un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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