  • BIST 96.471
  • Altın 362,706
  • Dolar 6,6741
  • Euro 7,3050
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 12 °C
»

İçişleri Bakanlığı: 63 milyon 640 bin vatandaşımız sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kaldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "31 ilde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımız sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak, karara yüksek oranda uyum sağlamıştır." denildi.
İçişleri Bakanlığı: 63 milyon 640 bin vatandaşımız sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kaldı

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri bünyesinde 31 ilde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşın sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak, alınan karara yüksek oranda uyum sağladığı belirtildi.

Bazı illerde az sayıda da olsa alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha ve TCK'nin ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulandığı ifade edilen açıklamada, "Sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirildi." bilgisi verildi.

Açıklamada, vatandaşlara, salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlere gösterdikleri duyarlı yaklaşımdan dolayı teşekkür edildi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem12 Nisan 2020 Pazar 10:31
  • Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu, Dünyanın en eski halısı Türklere ait12 Nisan 2020 Pazar 10:28
  • Muş, Nisan ayında karla mücadele ediyor12 Nisan 2020 Pazar 10:15
  • Nişanlısı hayatından endişe ettiği Assange'ın 2 çocuğu olduğunu açıkladı12 Nisan 2020 Pazar 10:14
  • Mardin'de Suriye'den sızmaya çalışan teröristlere operasyon12 Nisan 2020 Pazar 10:07
  • İstanbul Valiliği'nden toplu taşımada sosyal mesafenin korunmasına yönelik yeni tedbirler12 Nisan 2020 Pazar 09:45
  • Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi12 Nisan 2020 Pazar 09:43
  • İran sınırında ve Karadeniz'de depremler meydana geldi12 Nisan 2020 Pazar 09:41
  • Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 400 bini aştı12 Nisan 2020 Pazar 09:15
  • İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 619 arttı12 Nisan 2020 Pazar 09:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti