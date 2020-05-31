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İçişleri Bakanlığı: 9 bin 877 kişiye işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, 15 ilde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 9 bin 877 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı: 9 bin 877 kişiye işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, 15 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 9 bin 877 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığını açıkladı. 

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında; 29 Mayıs cuma günü saat 24.00 itibarıyla 15 ilimizde başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bu gece saat 24.00’te sona erecektir.

9877 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI

Kısıtlama kararına vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağlamıştır. Az sayıda da olsa kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır. Söz konusu kısıtlama kararına uymayan toplam 9.877  kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır.

64 İLDE 248 YERLEŞİM YERİNDE KARANTİNA KALDIRILDI

Bugün saat 20.00 itibarıyla 24 ilimizdeki, 2 belde, 20 köy, 34 mahalle ve 2 mezra olmak üzere toplam 58 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 51.669’ dur. Öte yandan 64 ildeki, 428 yerleşim yerinde ise karantina kararı kaldırılmıştır.

Gelinen nokta itibarıyla, bir süredir büyük bir toplumsal başarıyla uyguladığımız tedbirlerin salgının yayılmasını önleme noktasında olumlu netice vermesi, vaka artış hızındaki düşüşle birlikte  kontrollü normalleşme sürecine geçilmiştir.

Bugüne kadar yapılan fedakârlıkları düşünerek adım atmak, “kontrollü sosyal hayat”ı öncelemek, bireysel korunma tedbirlerimizi, maske kullanımı – sosyal mesafeye riayet ve el hijyeni gibi bireysel önlemlerimizi hassasiyetle uygulamaya devam etmek, başarımızı kalıcı hale getirmek için şarttır. 

"MESAFE KURALLARINDAN VAZGEÇMEMELİYİZ"

Kontröllü sosyal hayatımızda  market, alışveriş merkezi, restoran, lokanta, park/ piknik alanları, mesire yerleri, berber, kuaför, pazar yeri, cadde ve sokak gibi dış mekanlarda maske kullanma ve mesafe kurallarını uygulamaktan asla vazgeçmemeliyiz. 

Unutmamalıyız ki tedbirlere güçlü şekilde uyduğumuz sürece salgını kontrol altında tutabiliriz. 

Aziz Milletimize, bu zorlu süreçte gösterdikleri sabır, fedakarlık ve özveriden dolayı  bir kez daha teşekkür ediyoruz.  Milletimizin  desteği ile her zorluğun üstesinden geldiğimiz gibi  Covid-19 salgının da üstesinden geleceğiz.

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