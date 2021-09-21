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İçişleri Bakanlığı: 979 sığınak ve mağara imha edildi

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı: 2021 yılının Ocak-Eylül ayı arasında 979 sığınak, mağara ve yer altı deposu tespit edildi ve tamamı imha edildi.
İçişleri Bakanlığı: 979 sığınak ve mağara imha edildi

İçişleri Bakanlığı: Yurt içinde  Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucuları  birlikte  yürütülen Eren Operasyonlarıyla PKK-KCK Terör örgütüne ağır darbe vuruldu.

Operasyonlarla yurt içinde terörist sayısı her geçen gün azalırken, örgütün  sığınak, barınak, mağaraları da imha edildi.

Bu kapsamda; 2020 yılı Ocak - Eylül döneminde 649 sığınak, mağara ve yer altı deposu bulunarak imha edilmişken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 51 artış ile 979 sığınak, mağara ve yer altı deposu tespit edildi ve tamamı imha edildi. 

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