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İçişleri Bakanlığı: Bitlis kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Bitlis kırsalında, Jandarma birliklerince düzenlenen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı: Bitlis kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Bitlis kırsalında jandarma birliklerince düzenlenen hava destekli operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Hakkari'de 3, Bitlis'te 3 olmak üzere son 2 günde 6 terörist ölü ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

Kaynak: Haber Kaynağı
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