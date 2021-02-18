İçişleri Bakanlığı: Bu yıl içerisinde ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 27'ye yükseldi

İçişleri Bakanlığınca ikna çalışması sonucunda 2 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu, bu yıl içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısının 27'ye yükseldiği bildirildi.