  • BIST 119.282
  • Altın 414,624
  • Dolar 6,8419
  • Euro 7,9285
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 22 °C
»

İçişleri Bakanlığı: Bugüne kadar hiçbir itirafçı görevine iade edilmemiştir

İçişleri Bakanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü itirafçısı 3 vali yardımcısı ve 2 kaymakamın görevlerine iade edildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını ve bugüne kadar hiçbir itirafçının görevine iade edilmediğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı: Bugüne kadar hiçbir itirafçı görevine iade edilmemiştir

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün bazı basın yayın organlarında "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) itirafçısı olan 3 vali yardımcısı, 2 kaymakam görevlerine iade edildi" başlıklı haber yayımlandığı anımsatıldı.

Haberde yer alan bilgilerin tamamen asılsız olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı kesimler tarafından Bakanlığımız kurumlarına yönelik yapılan tezviratlar karşılıksız çıkınca şimdi de mülki idare amirlerimize yönelik tezvirata geçildiği açıktır. FETÖ ile mücadele, Bakanlığımızca titizlikle, kararlılıkla devam ettirilmekte ve milli beka meselesi olarak görülmektedir. 15 Temmuz 2016 sonrası FETÖ'ye yönelik 96 bin 66 operasyon gerçekleştirilmiştir. 282 bin 790 şahıs gözaltına alınmış, bunların 94 bin 975'i tutuklanmış, toplam 597 bin 783 kişiye işlem yapılmıştır. FETÖ ile mücadele kapsamında bugün itibarıyla Bakanlığımızda toplam 39 bin 850 kişi ihraç edilmiş, 5 bin 642 kişi açığa alınmıştır. Bu konudaki bütün iddialar, gerek adli makamlarca gerekse Mülkiye Teftiş Kurulunca titizlikle araştırılmakta ve soruşturulmaktadır.

15 Temmuz'dan bugüne kadar 1875 mülki idare amirinden 563'ü ile ilgili soruşturma açılmış, bunlardan 470'i (yüzde 25) ihraç edilmiş, 93 mülki idare amiri de görevinden uzaklaştırılmıştır. Bunların 24'ü halen açıkta olup 69'u adli ve idari soruşturma sonucunda iddialar sübut etmeyince kurum kanaati de oluşturularak iade edilmiştir.

Haberde adı geçen 4 mülki idare amirinin, yapılan adli soruşturmaları sona ermiş, haklarında 'beraat, kovuşturmaya yer olmadığı ve ceza verilmesine yer olmadığı'na dair kararlar verilmiş, idari olarak ise soruşturmaları sona ermiştir. Haberde adı geçen bir mülki idare amiri ile ilgili adli makamlarca tarafımıza iletilmiş herhangi bir karar bulunmamakla birlikte idari soruşturması ise devam etmektedir. Bugüne kadar hiçbir itirafçı, görevine iade edilmemiştir."

Açıklamada, kamuda tüm süreçlerde aynı yöntemin izlendiği, FETÖ ile mücadelenin sadece FETÖ ile değil, bununla birlikte bu mücadeleyi sulandırmaya çalışan iftiralarla da devam ettiği kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beyaz yakalılar salgın sürecinde evden çalışmaktan memnun23 Temmuz 2020 Perşembe 12:52
  • Ege'nin parlayan yıldızı 'Saros' turizmin ilgi odağı oldu23 Temmuz 2020 Perşembe 12:50
  • İçişleri Bakanlığı: Bugüne kadar hiçbir itirafçı görevine iade edilmemiştir23 Temmuz 2020 Perşembe 12:49
  • Ayasofya Cami-i Şerifi, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle açılacak23 Temmuz 2020 Perşembe 12:49
  • Yüksek Askeri Şura toplantısı başladı23 Temmuz 2020 Perşembe 12:48
  • Erdoğan: TSK kem gözlere karşı vatanımızın güvenliği ve bekasının teminatı olmayı sürdürüyor23 Temmuz 2020 Perşembe 12:14
  • Meral Akşener'den Ayasofya kararı23 Temmuz 2020 Perşembe 11:00
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: MEB ile eğitim-öğretim alanında protokol imzalayacağız23 Temmuz 2020 Perşembe 10:59
  • Askeri alanda düzenlemeleri içeren kanun Resmi Gazete'de yayımlandı23 Temmuz 2020 Perşembe 10:47
  • Vali Yerlikaya'dan Ayasofya açıklaması! Yollar 20'de kapanacak23 Temmuz 2020 Perşembe 10:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti