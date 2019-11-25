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İçişleri Bakanlığı: Çakar uygulamasında eski milletvekillerine ayrıcalık yok

İçişleri Bakanlığı, çakar lamba kullanımında eski milletvekillerine geçiş üstünlüğü tanınmasına ilişkin düzenleme bulunmadığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı: Çakar uygulamasında eski milletvekillerine ayrıcalık yok

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, basında son torba kanuna atılan bir madde ile çakar lamba kullanma hakkının eski milletvekillerine de tanındığı yönünde bir iddiada bulunulduğu belirtildi.

Trafik güvenliğini tehlikeye atan ve vatandaş nezdinde ciddi sıkıntılara neden olan ve kamuoyunda çakar olarak adlandırılan yetkisiz sesli ve ışıklı sistemi kullanımının engellenmesi amacıyla, geçiş üstünlüğüne sahip araçlar ve bunların kullanabilecekleri sesli ve ışıklı sistemlerin ne olacağına ilişkin usul ve esasların İçişleri Bakanlığınca 24 Eylül'de onaylanarak 1 Kasım 2019 itibarıyla yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, söz konusu usul ve esasların zorunlu hallerde, ambulans, itfaiye, AFAD, kolluk kuvvetlerinin araçları ve risk tehdit değerlendirmesi kapsamında devletin en üst protokolündeki makamların emir ve zatlarına verilen araçların geçiş üstünlüklerini nasıl kullanacağı ve uymayanlar hakkında yapılacak işlemlerin açık bir şekilde düzenlendiği kaydedildi.

Düzenlenen usul ve esaslarda kesinlikle eski milletvekillerine geçiş üstünlüğü tanınmasına ilişkin düzenleme bulunmadığı bildirilen açıklamada ayrıca TBMM İçişleri Komisyonunda görüşülüp genel kurula sevk edilen düzenlemelerde de böyle bir maddenin yer almadığının tespit edildiğine değinildi.

Açıklamada, vatandaşlar nezdinde olumsuzluklara sebep olan yetkisiz sesli ve ışıklı sistemi kullanımı ve başta güvenlik şerit ihlali gibi trafik güvenliğini tehlikeye atan haksız geçiş üstünlüğü ihlalleri ile ilgili mücadelenin kararlılıkla ve ara vermeden devam edeceği kaydedildi.

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