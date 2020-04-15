  • BIST 95.982
  • Altın 381,024
  • Dolar 6,9024
  • Euro 7,4962
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 14 °C
»

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 58 ilde karantina var

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "58 ilimizdeki, 3 ilçenin tamamında, 2 ilçenin merkezinde, 6 beldede, 85 mahallede, 115 köyde ve 16 mezra olmak üzere toplam 227 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır." denildi.
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 58 ilde karantina var

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''Küresel koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle ülkemizde topyekün bir mücadele yürütülmektedir. Bu bağlamda il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığındaki umumi hıfzıssıhha kurullarından yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararları alınmakta ve bu kararlar titizlikle uygulanmaktadır.

15.04.2020 günü saat 15.00 itibarı ile 58 ilimizdeki, 3 ilçenin tamamında, 2 ilçenin merkezinde, 6 beldede, 85 mahallede, 115 köyde ve 16 mezra olmak üzere toplam 227 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 251.726’ dır.

Öte yandan 14 ilde, *41 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırılmıştır.'' ifadeleri yer aldı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MSB duyurdu: İdlib'de Rusya ile yeni devriye15 Nisan 2020 Çarşamba 14:57
  • Boğazı kirleten kuru yük gemisine 2 milyon 397 bin lira ceza15 Nisan 2020 Çarşamba 14:43
  • NATO: Türkiye Kovid-19 salgınında müttefiklere çok yardım sağlayan ülkelerden15 Nisan 2020 Çarşamba 14:32
  • MSB: İdlib'deki M4 kara yolunda Türk-Rus kara devriyesi icra edildi15 Nisan 2020 Çarşamba 14:24
  • Kuru yük gemisine 2 milyon 397 bin lira ceza kesildi15 Nisan 2020 Çarşamba 14:12
  • Diyanet'ten Sağlık çalışanlarıyla ilgili açıklama15 Nisan 2020 Çarşamba 13:37
  • İspanya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenleri sayısı 18 bin 579'a yükseldi15 Nisan 2020 Çarşamba 12:57
  • İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 94 kişi daha hayatını kaybetti15 Nisan 2020 Çarşamba 12:54
  • HSK infaz yasasının uygulanmasıyla ilgili bir dizi önlem aldı15 Nisan 2020 Çarşamba 12:48
  • Rasulayn'da Türkiye topraklarına uzanan tünel bulundu15 Nisan 2020 Çarşamba 12:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti