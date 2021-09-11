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İçişleri Bakanlığı duyurdu: e-Devlet kapısında yeni bir hizmet daha!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 15 yaş altı çocukların kimlik kartı başvuruları e- devlet üzerinden yapılabilecek.
İçişleri Bakanlığı duyurdu: e-Devlet kapısında yeni bir hizmet daha!

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü de e-hizmetlerine bir yenisini ekleyerek 15 yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartı başvurularının ebeveynleri tarafından e-Devlet Kapısında yapılmasına olanak sağladı.

Dijital dönüşüm yolunda atılan pek çok adım ile birlikte elektronik ortamda sunulan kamu hizmetlerinin sayısı ve nitelikleri de her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz aylarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından “Nüfusta her geçen gün işler daha kolaylaşıyor”,  15 yaş altı çocukların veli veya vasileri; e-Devlet üzerinden  nüfus müdürlüklerine gitmeden kimlik başvurusu yapabilecek diyerek duyurduğu hizmet başladı. 

Vatandaşlar nüfus müdürlüğüne gitmesine gerek kalmadan, velisi veya vasisi olduğu 15 yaşını tamamlamamış çocuklarının kimlik kartı başvurusunu e-Devlet üzerinden yapabilecek.

HİZMETTEN NASIL FAYDALANILANACAK?

15 yaşını tamamlamayan çocukların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK) başvuruları, velisi ya da vasisi tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden elektronik imza veya mobil imza kullanılarak gerçekleşebilecek. 

Başvuru işlemine başlamadan önce ilgili değerli kâğıt bedelinin yatırılacak, daha sonrasında kimlik kartı başvurusunun ne amaçla yapıldığı, kimlik kartının hangi adrese ve kime teslim edileceği gibi detaylar seçilerek kimlik kartı başvurusu tamamlanabilecek.

TCKK başvurusu yapılacak çocuğun Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı açık adresinin bulunması gerekiyor. 

TCKK değerli kağıt bedelinin, başvurudan önce vergi dairesi müdürlüklerine, https://ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla ya da anlaşmalı bankalara yatırılacak.

Başvurusu yapılacak çocuğun, son altı ay içerisinde yapılan TCKK veya pasaport başvurusu neticesinde MERNİS’te kayıtlı fotoğrafı bulunması durumunda, TCKK başvurusunda bu fotoğrafın kullanılacak. (Fotoğraf zorunlu olmamakla birlikte sistemde bulunan bir fotoğraf var ise tercih edilebilmektedir.) Kimlik kartının teslimatı ile ilgili sadece yurtiçi adresi seçilebilecek.

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