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İçişleri Bakanlığı duyurdu: 'Erdal Uğur' kod adlı terörist teslim oldu!

İçişleri Bakanlığı, Terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan, Yeşil kategoride aranan 'Erdal Uğur' kod adlı Özgür Abik'in Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 'Erdal Uğur' kod adlı terörist teslim oldu!

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda örgütten kaçan bir terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Güvenlik güçlerine teslim olan ve terörden arananlar listesinde yeşil kategoride yer alan örgüt mensubunun Erdal Uğur kod adlı Özgür Akbil olduğu tespit edildi. 

2009 yılında terör örgütüne katılan, Irak ve Suriye'de faaliyet gösteren örgüt mensubu son olarak örgütün sözde Gap Riha alanında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlendi.

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