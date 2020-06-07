İçişleri Bakanlığı: İkna yoluyla 2 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmalarıyla 2 terör örgütü mensubunun daha Habur Sınır kapısında teslim olduğunu bildirdi.