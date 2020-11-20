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İçişleri Bakanlığı Kovid-19 tedbirleriyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı

Buna göre, İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları, cuma namazı kılmak isteyen 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakiler için uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması saatlerini cuma namazına göre öne alıp uzatabilecek.
İçişleri Bakanlığı Kovid-19 tedbirleriyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı

İçişleri Bakanlığı, yeni alınan Kovid-19 tedbirlerinin uygulamasıyla ilgili detayları internet sitesinden paylaştı.

Bakanlık, resmi internet sitesinde, tedbirlerin uygulanmasına ilişkin sık sorulan soruların cevaplarına yer verdi.

Buna göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ancak seyahat izin belgesi almaları koşuluyla şehirlerarası seyahat edebilecek.

20 yaş altı gençler ve çocuklar ise yanlarında veli/vasisi bulunması şartıyla herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerararası yolculuk yapabilecek.

Yüz yüze eğitim kararı alınan anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıfı öğrencileriyle, bu yönde karar alınması halinde kreşlerdeki çocuklar, 20 yaş altındakiler için uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

Çocuklar ayrıca kısıtlama getirilen saat dilimleri içerisinde veli/vasisi nezaretinde, bakıcıya, aile büyüklerine, kreş veya gündüz bakımevlerine götürülebilecek.

Yüz yüze eğitim gören 20 yaş altı üniversite öğrencilerine üniversite yönetimlerince ders programını gösterir şekilde özel belge verilecek. Bu belgeyi ibraz eden 20 yaş altındaki öğrenciler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

Profesyonel veya milli sporcu olduğunu belgeleyen 20 yaş altı sporcular da sportif faaliyetleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.

65 yaş ve üzerindeki çalışanlar, iş yerleriyle ilgili illiyetlerini gösteren belgeyi ibraz etmeleri halinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Cuma namazı kılmak isteyenler için İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma saati cuma namazı bitimine kadar uzatılabilecek, 20 yaş altındakilerin sokağa çıkış saati ise cuma namazına gidebilecekleri şekilde öne alınabilecek.

Azınlık cemaatlerinin 65 yaş ve üzeri din adamlarının bu yaş grupları için kısıtlama öngörülen saatlerde dini vecibeleri yerine getirmelerinde herhangi bir kısıtlama olmayacak, bu konuda ayrıca izin alınması gerekmeyecek.

"Hayvan Besleme Grubu Üyeleri" ile sokak hayvanlarını beslemek isteyen diğer vatandaşlar hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

KPSS, Kariyer Mesleklerin Giriş Sınavları, TOEFL, IELTS gibi ülke genelinde düzenlenen sınavlara girecek kişiler hangi yaş grubundan olursa olsun sokağa çıkma kısıtlamasına tabi tutulmayacak.

İnşaat sektörü ve çalışanları genelge uyarınca istisna hükümleri kapsamında kaldığından, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

Yabancı turistler kısıtlamadan muaf
Otel rezervasyonu bulunanlar, bunu belgelemek kaydıyla herhangi bir izin almaksızın özel aracıyla seyahat edebilecek.

Turistik faaliyetler kapsamında geçici süreyle ülkede bulunan yabancı turistler hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlar sadece konaklama yapan müşterilere hizmet verebilecek, diğer kısıtlamalardan muaf tutulacak.

Havaalanlarındaki yeme içme mekanları sadece yolculara ve ulaştırma sektöründe çalışanlara hizmet vermek koşuluyla kısıtlama kapsamında yer almayacak.

Deniz turizmi amaçlı ticari faaliyet gösteren tekne ve yatlar gezi amaçlı teknelerine aldıkları müşterilere yeme içme amaçlı servis yapamayacak.

Seyahat acentelerinin verdiği tur, paket tur, konaklama veya transfer hizmetlerinden yararlananlar, şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında görevli olanlar ile bu toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu ve benzeriyle ibraz ederek belgeleyenler istisna kapsamında olacak.

Havalimanlarındaki mağazalar, 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet verme kısıtlamasına tabi olmayacak.

Hastanelerde bulunan yeme içme mekanları kısıtlamalara doğrudan tabi olmayacak. Bu yerlerin çalışma usul ve esasları hastane yönetimlerinin vereceği karar doğrultusunda belirlenecek.

Pastaneler ile simit, börek, poğaça gibi ürünleri üreten ve satan iş yerleri sadece bu ürünlerin satışını sabah 08.00-10.00 arasında "gel-al" şeklinde yapabilecek.

Pazarcı esnafı sebze-meyve gibi ürünlerin tedariki ve pazar yerine nakliyesi bağlamında çalışma saatleri sınırlamasına tabi olmayacak ancak pazar yerlerinde 10.00-20.00 saatleri arasında satış yapabilecek.

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