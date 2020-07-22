  • BIST 118.042
  • Altın 409,495
  • Dolar 6,8425
  • Euro 7,8838
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 21 °C
»

İçişleri Bakanlığı: Ocak ayından bu yana ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 112’ye yükseldi

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucunda 2 teröristin Şanlıurfa'da güvenlik güçlerine teslim olduğunu, ocak ayından bu yana teslim olanların sayısının 112'ye yükseldiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı: Ocak ayından bu yana ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 112’ye yükseldi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, emniyet ve jandarma unsurlarının, bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları aralıksız devam ediyor.

2 terörist Şanlıurfa'da güvenlik güçlerine teslim oldu
Bu kapsamda, Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, örgüte 2014 ve 2015 yıllarında katıldığı tespit edilen 2 terörist Şanlıurfa'da güvenlik güçlerine teslim oldu.

Böylelikle, 2020 ocak ayından itibaren ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 112'ye yükseldi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren zanlı tutuklandı22 Temmuz 2020 Çarşamba 09:24
  • Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1367, Meksika'da 915, Hindistan'da 648 kişi öldü22 Temmuz 2020 Çarşamba 09:24
  • İçişleri Bakanlığı: Ocak ayından bu yana ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 112’ye yükseldi22 Temmuz 2020 Çarşamba 09:23
  • Bunalımda olan kişi tüfekle yaşamına son verdi21 Temmuz 2020 Salı 23:49
  • Takla atan otomobilin sürücüsü öldü21 Temmuz 2020 Salı 23:47
  • Bekçilerin suçüstü yakaladığı uyuşturucu satıcısı tutuklandı21 Temmuz 2020 Salı 21:39
  • Tandır içersinde yakalanan 1.5 metrelik yılan doğaya salındı21 Temmuz 2020 Salı 21:36
  • Ceyhan’da feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı21 Temmuz 2020 Salı 20:35
  • Zeytinburnu'nda açılan ateş sonucu 1'i çocuk 2 kişi yaralandı21 Temmuz 2020 Salı 20:33
  • Şüphelinin evinden cephanelik çıktı21 Temmuz 2020 Salı 19:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti