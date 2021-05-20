İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan 3 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, PKK'dan kaçan 3 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu, toplam sayının yıl başından bu yana 71'e yükseldiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde örgütten kaçan 3 terörist daha bugün Türkiye'ye giriş yaptı. Güvenlik güçlerine teslim olan örgüt mensuplarının 2005-2015'te terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 71'e yükseldi.