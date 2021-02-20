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İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasında temel ihtiyaç malzemelerinin temin edilebildiğini hatırlattı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçi ve çiçekçilerin bugün saat 20.00'ye kadar, yarın ve pazar günleri de 10.00-17.00 saatlerinde açık olacağı belirtildi.
İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasında temel ihtiyaç malzemelerinin temin edilebildiğini hatırlattı

İçişleri Bakanlığı, daha önceki genelgelerle, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süre ve günlerde vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi zorlukla karşılaşmaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçi ve çiçekçilerin bugün saat 20.00'ye kadar, yarın ve pazar günleri de 10.00-17.00 saatlerinde açık olacağı belirtildi.

Yine belirtilen süre içinde market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçi ve çiçekçilerin telefonla ya da çevrim içi aldıkları siparişleri teslim edebileceği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri ise bugün saat 20.00'ye kadar paket servis ve 'gel al' şeklinde, 20.00-00.00 saatlerinde ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek olup bu iş yerleri cumartesi ve pazar günleri 10.00-00.00 saatlerinde paket servis faaliyetlerine devam edebilecektir. Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır. Online sipariş firmaları da bugün, yarın ve pazar günleri 10.00-00.00 saatlerinde siparişlerini teslim edebilecektir."

Vatandaşların, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (cumartesi ve pazar) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayisine yürüyerek gidip gelebileceği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı düşüncesiyle temel ihtiyaç malzemesi temini amacıyla fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçi, lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerlerinde yoğunluğa sebep olunmasına gerek bulunmamaktadır. Bu nedenle vatandaşlarımızdan sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı saat olan 21.00'den önce evlerinde/ikametlerinde olacak şekilde hareket etmelerini, başta büyükşehirlerimiz olmak üzere trafikte oluşabilecek yoğunluklar göz önünde tutarak gerekli tedbirleri almaları hususunu bir kez daha istirham ediyoruz."

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